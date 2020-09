25 centres educatius gironins, amb grups confinats per positius de covid-19

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid és de 303, gairebé el triple que aquest divendres, quan eren 111, segons les dades actualitzades pel Departament d'Educació. Hi ha un total de 218 centres afectats, quan divendres passat eren 87. Actualment, el 96% dels centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. S'hi afegeix però un nou centre tancat, la llar d'infants municipal de Can Dragó, que se suma a la llar d'infants Petit Montessori i a l'escola bressol municipal de Gràcia, totes tres a Barcelona. Per territoris, els que concentren més centres afectats es troben als serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental (39), Catalunya Central (35), Barcelona ciutat (33) i Vallès Occidental (32).



Segons la tipologia de centres hi ha sis llars d'infants privades afectades, 43 de municipals, 104 escoles de segon cicle d'infantil i primària, 71 instituts d'ESO, batxillerat i FP, una escola d'ensenyaments artístics superiors, sis instituts escola, 60 centres concertats, una desena de centres privats i dos centres d'educació especial.

A Barcelona hi ha un total de 33 centres amb grups confinats, quan el passat divendres eren 14. En aquesta àrea destaca el tancament de la llar d'infants municipal de Can Dragó, on s'han confinat els 20 grups.

A Tarragona l'afectació arriba a 19 centres (11 divendres) repartits a Cambrils (2), El Morell, La Selva del Camp, Reus (5), Salou (4), Tarragona (4), Valls i Vila-seca. A la Catalunya Central s'ha passat de 17 a 35 centres amb grups confinats: Artés (2), Balenyà, Calldetenes, Centelles (2), Igualada, Manlleu (5), Manresa (4), Piera (2), Montesquiu, Prats de Lluçanès, Roda de Ter (2), Sant Joan de Vilatorrada, Torelló (4) i Vic (8).

Al Maresme-Vallès Oriental hi ha 39 centres amb grups confinats (10 divendres) repartits entre Arenys de Munt, Bigues i Riells, Calella, Caldes d'Estrac, Cabrils, Caldes de Montbui, Canet de Mar, Granollers (2), La Llagosta, Les Franqueses del Vallès (2), Llinars del Vallès, Masnou (2), Mataró (8), Mollet del Vallès (5), Montgat (3), Pineda de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni (2), Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pol de Mar i Vilassar de Mar.

Al Vallès Occidental s'ha passat de vuit a 32 centres: Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Montcada i Reixac (2), Palau Solità i Plegamans, Rubí (3), Sabadell (7), Sant Cugat del Vallès (4), Santa Perpètua de Mogoda (2) i Terrassa (10).

Pel que fa als serveis territorials de Barceloan comarques han comptabilitzat 12 centres (8 divendres) entre Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (2), Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

A Girona hi ha un total de 25 centres amb grups confinats (14 divendres): Bescanó, Blanes (3), Celrà, Figueres (3), Girona (6), Olot, La Bisbal de l'Empordà, Pau, Palamós, Puigcerdà (2), Santa Coloma de Farners (2), Sant Feliu de Guíxols, Vilafant i Vulpellac.

En el cas de Llleida, s'ha passat de dos a set centres repartits entre Almenar, Balaguer (2), Lleida (3) i Vielha. Al Baix Llobregat són una desena (dos divendres), entre Esparreguera, Esplugues de Llobregat (2), Gavà (2), El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat i Viladecans (2).

Per últim, a les Terres de l'Ebre hi ha sis centres afectats (1 divendres). Aquests centres es troben a Alcanar, Gandesa, Les Cases d'Alcanar, Móra d'Ebre (2) i Tortosa.

El Departament d'Educació ha informat també que l'Institut Illa de Banyols del Prat de Llobregat no ha obert aquest dilluns les portes per reorganitzar els grups estables.