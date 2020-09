MAPA | Pugen a 1.144 els grups escolars confinats, 82 més que ahir

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.144, 82 més que els declarats dilluns, segons les dades actualitzades del Departament d'Educació. En total, als centres educatius s'han detectat 2.373 positius, 187 més que en el darrer balanç. D'aquests, 2.115 són casos entre l'alumnat, 244 entre docents i personal d'administració i serveis, i 14 personal extern. Pel que fa als confinats, n'hi ha un total de 26.240, 2.573 més. 24.437 són alumnes, 1.561 docents i personal d'administració i 242 personal extern. Si aquest dilluns es mantenien quatre centres tancats a tot Catalunya, aquest dimarts aquesta xifra ha baixat a dos, ja que han reobert dues escoles bressol de Barcelona que estaven tancades.



Les llars d'infants de la capital catalana que han reobert són l'Escola Bressol Gràcia i l'Escola Petit Montessori. En canvi, es mantenen tancades la Llar d'Infants Bambarol d'Almenar (Segrià) i la Llar d'Infants La Florida de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

A l'Escola Puig-Agut de Manlleu (Osona), on la setmana passada es va fer el primer cribratge massiu a Catalunya en un centre educatiu, hi ha 10 grups confinats amb 17 casos positius, tots ells alumnes. També hi ha 158 confinats, dels quals 146 són alumnes, 11 són docents o personal d'administració i serveis, i un és personal extern. Dijous passat, el dia que es va fer el cribratge, hi havia tres grups confinats.

Per la seva banda, a l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar (Maresme) es manté amb 23 grups tancats d'ESO i batxillerat, per 20 positius, 18 dels quals alumnes i dos professors o personal d'administració. Hi ha 714 confinats. Tot i això, el centre no es considera tancat, ja que l'escola de teixits del mateix centre continua amb activitat presencial.