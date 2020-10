L'AFEES demana el tancament "immediat" de tots els centres escolars on hi ha més de dos grups amb un positiu

L'Agrupació de Famílies per a una Elecció Educativa Segura ha demanat el tancament "immediat" de tots els centres on hi ha més de dos grups confinats amb un cas positiu. En un comunicat, ha assegurat que el tancament de centres amb més de dos grups confinats "arriba sempre tard, quan la transmissió comunitària ja ha causat desenes de positius". Ha alerta que la situació es troba "en fase d'agravament" i ha alertat que si es manté la "inacció" comunicaran la situació a la fiscalia "per la comissió de delictes entre els quals hi ha l'omissió del deure de socors i lesions imprudents". L'organització ha assegurat que s'estan produint "coaccions, obscurantisme i intimidacions" a escoles, equips directius i famílies.

El col·lectiu agrupa famílies que han decidit no portar els seus fills a l'escola en l'actual situació de pandèmia en considerar que no es donen les circumstàncies de seguretat necessàries. L'AFEES ha alertat del "risc imminent de trencadissa de l'assistència primària" i ha considerat una "ofensa" que entrin ONG en el sistema de realització de proves. L'agrupació ha criticat també l'aplicació del protocol i ha assegurat que el tancament de centres amb més de dos grups confinats "arriba sempre tard, quan la transmissió comunitària ja ha causat desenes de positius".

D'altra banda, ha demanat als consells escolars que convoquin reunions de manera urgent per avaluar la capacitat del centre de complir les mesures de seguretat i si constaten que no es poden complir, demanin el seu tancament. En aquest sentit, també demanen a alumnes i famílies que considerin "si volen assumir un risc que es pot evitar amb organització i recursos o si, del contrari, continuaran obeint un plantejament que només beneficia uns quants".