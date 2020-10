Educació investiga què va fallar en el cas de la nena desapareguda a Calella

Després de l'ensurt d'aquest dijous amb la desaparició, durant unes hores, d'una nena de tres anys de l'escola El Far de Calella (Maresme), el Departament d'Educació ha iniciat una investigació interna per esclarir que va passar al centre perquè un home arribés a emportar-se per error una nena que no era la seva filla. Els Mossos d'Esquadra investiguen també el succés. El cas no va passar d'un ensurt i poques hores després que els pares alertessin de la desaparició de la nena, se la va trobar sana i estàlvia al municipi veí de Tordera.