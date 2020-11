Uns màsters útils per preparar-se pel mercat laboral

https://bit.ly/370TJwLEl mercat laboral és cada vegada més exigent i una bona formació resulta clau per incorporar-se en plenitud a les necessitats que demanda l'actual societat. La Universitat de Girona (UdG) ofereix aquest curs 24 màsters oficials que permeten adquirir un nivell de formació molt avançada en diversos àmbits com ara Biologia, Dret i Economia, Tecnologia o Educació i Psicologia, entre d'altres. Són màsters que s'imparteixen de manera adaptada a les mesures obligades per la pandèmia i que poden resultar interessants tant a les persones que busquen una nova oportunitat laboral o volen enfocar el seu futur d'una altra manera com pels estudiants que, un cop graduats, volen completar la seva formació. A continuació trobaràs alguns testimonis d'estudiants actuals i antics que expliquen la seva experiència a la Universitat de Girona.

Àngel, Máster en Ciencia i Tecnología de los Recursos Hídricos

"Lo que he valorado más ha sido la cantidad de horas que se realizaban de prácticas de empresa y Trabajo Final de Máster en una empresa o administración como fue en mi caso. También que tienen una rama científica que estudia problemáticas hídricas en zonas próximas a la universidad. A los futuros alumnos les animo a realizar este máster si les motiva el tema de los recursos hídricos, les gusta participar en clase y no se conforman con escuchar al profesor y les gustaría probar una nueva metodología que nunca han realizado".

Isaac, Erasmus Mundus Joint Master in Medical Imaging and Applications (MAIA)

"La curiositat pels temes del màster (Aplicacions d'Intel·ligència Artificial en Imatge Mèdica) i el potencial de poder aportar unes altres habilitats a la societat (en termes d'avançament mèdic i tecnològic) era massa temptador com per deixar-ho passar.

A qui vulgui fer-lo, si té ganes de pencar (les coses clares), s'obrirà via lliure a un món interessantíssim, amb temes com ara la detecció de tumors cerebrals o càncer de mama, aprenent tant a utilitzar els últims mètodes com a crear i validar el propi sistema de detecció. A més, com que és un màster internacional, hi ha una maquíssima diversitat de cultures d'arreu del món. De cara al món laboral, segurament hauria sigut més difícil trucar portes sense la base del MAIA.

M'ha aportat l'experiència d'haver viscut a França i Itàlia (i Girona!) amb la pinya del màster crec que és molt enriquidor".

Andrea, Màster en Economia de l'empresa (Business Economics)

"Vaig començar el grau d'Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Barcelona.

El pla d'estudis que ofereix aquest màster i els grans professionals que hi ha darrere em van semblar molt interessants i em va donar la confiança per fer-lo. Considero que tant la visió i l'orientació internacional com la vinculació amb el món empresarial que té aquest màster són valors molt importants. És un màster que prioritza la pràctica i que, per tant, permet aprofundir i aplicar el coneixement que s'adquireix al grau.

A qui es plantegi fer-lo els diria: "Si us agrada l'economia i l'empresa, aquest màster és per a vosaltres. Tindreu l'oportunitat de compartir els vostres coneixements i idees amb els altres alumnes i professors".

Marc, Màster en Direcció i Planificació del Turisme

"Vaig estudiar el Grau en Turisme a CETA (Barcelona), un centre adscrit a la UdG. Paral·lelament, he estudiat a Manchester un curs amb EF i un curs a distància de màrqueting digital a la UNED.

Tenia moltes ganes d'estudiar presencialment a Girona, una ciutat que em té enamorat. A més, i en aquest cas, la Facultat de Turisme té un prestigi a escala internacional que vaig valorar molt positivament. Les referències que tenia de la UdG sempre han estat molt bones i no m'ho vaig pensar dos cops, després d'haver fet la carrera a Barcelona.

Valoro molt positivament la teoria i els coneixements adquirits per part dels professionals acadèmics que m'han permès obtenir una visió més profunda i enriquidora de les destinacions turístiques des de multitud de perspectives: econòmica, sostenible, digital, etc".

Csilla, Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

"Vaig valorar molt la qualificació del professorat, molts venien d'empreses i ens van donar una visió molt realista del que ens trobaríem en acabar-lo. També la varietat d'assignatures,

que permetia conèixer tots els àmbits que toquen els RRHH, una professió ja de per si àmplia. Valoro molt positivament l'horari partit que tenia, que em va permetre treballar a jornada completa mentre el cursava. És relativament fàcil trobar pràctiques després de fer el màster, sobretot perquè no hi ha limitació de sector, se'n necessita a tot arreu.

A la gent que els agrada treballar amb i per a les persones, i necessiten una base per començar a entendre la feina de RRHH, els diria que aquest és el seu màster.Abans d'acabar-lo ja tenia una oferta laboral en una de les grans empreses dels voltants de Girona, i en acabar-lo vaig tenir una altra oportunitat molt bona també".

Ivan, Master of Science in Mechanics of Materials and Structures

"Vaig decidir estudiar aquest màster perquè està enfocat a l'estudi del comportament mecànic dels materials i a les tècniques computacionals més punteres. Un dels valors més importants d'aquest màster són les competències assolides en finalitzar-lo. Durant el màster s'assoleix el coneixement teòric del comportament dels materials en l'àmbit mecànic.

A més, hi ha una part experimental a laboratori que permet veure tot el procés necessari per realitzar un experiment, des de la fabricació de les provetes fins al tractament dels resultats experimentals.

El màster es troba molt lligat al grup de recerca AMADE amb un gran prestigi internacional en el sector del desenvolupament de models numèrics enfocats a la simulació dels materials compostos.

Això permet obrir moltes portes en el sector privat, però també en grups de recerca del sector. A mi m'ha permès cursar un doctorat per desenvolupar un model matemàtic que permeti reproduir el comportament mecànic d'un material compost amb base termoplàstica".

Alexandre, Màster en Arquitectura

"A diferència del grau, el màster et permet desenvolupar en un mateix treball les diferents parts d'un projecte arquitectònic. Poder anar rebent docència sobre cada un dels aspectes del projecte (construcció, estructures, urbanisme, etc.) no només et permet acabar d'enfocar el projecte propi sinó poder comparar i aprendre de les diferents parts dels projectes dels companys. El màster consolida bona part dels coneixements de la carrera, com saber comunicar als altres les idees i conceptes més importants d'un projecte amb un temps limitat, saber fer front a situacions i canvis imprevistos en el projecte, organitzar i relacionar el disseny amb els aspectes tècnics, etc.

Crec que un punt fort d'aquest màster és la proximitat que es té amb el professorat, fins i tot en aquest últim curs de màster en plena pandèmia. Tot i la singularitat i complicació del moment actual, sense possibilitats de fer tutories ni classes presencials, em vaig sentir força acompanyat en totes les etapes del projecte.

Poder treballar i aprofundir en un sol projecte arquitectònic, tocant totes les branques que formen part d'aquest (urbanisme, construcció, instal·lacions, etc.) m'ha ajudat a consolidar coneixements i a tenir clar totes les parts que formen un projecte, quelcom important de cara a poder desenvolupar les feines del dia a dia en un despatx professional. Durant el màster és on realment et fas una idea del volum que representa un projecte arquitectònic complet i el pes que tenen tots els aspectes tècnics i normatius, i com aquests influeixen en el disseny arquitectònic".

Veure el testimoni de l'Alexandre.

Sara, Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

"Sempre m'havia cridat l'atenció la cromatografia i, per tant, aquest màster era l'ideal! A més, crec que és bastant específic però que al mateix temps té moltes aplicacions i t'obre un ventall ben gran de possibilitats. A part d'això, sabia que algunes companyes de la meva promoció del grau ja l'havien cursat i me n'havien parlat molt bé, i la coordinadora del màster em va acabar de convèncer. Valoro que m'agradi el contingut, per descomptat, i que m'aporti coneixements nous i interessants. També és important que tingui sortida professionalment parlant, és a dir, que em sigui útil en el món laboral. A més, el fet que sigui interuniversitari és un punt extra ja que et permet compartir el curs amb alumnes i professorat d'altres universitats. És una bona experiència. La meva feina actual està totalment relacionada amb el que vaig estudiar al màster i em permet seguir formant-me en aquest camp".

Veure el testimoni de la Sara

Òscar, Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

"Feia temps que tenia clar que volia ser professor. Per poder fer aquest pas, havia de fer el Màster en formació del professorat i, gràcies a la meva experiència prèvia, també tenia clar que volia fer-lo a la UdG, un lloc que coneixia molt bé.

Tinc clar que, si hagués de tornar a fer el Màster, tornaria a escollir la UdG. A part dels coneixements i les eines que m'ha proporcionat, he tingut la sort de conèixer companys que s'han convertit en amics per sempre. Sens dubte, sí, el màster m'ha estat molt útil. Dos mesos després d'acabar el Màster ja vaig començar a treballar com a professor. A més, a l'hora de preparar les classes, he pogut utilitzar molt de material realitzat al Màster, tant propi com compartit amb els companys de classe".

Sílvia, Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling

"Després de 4 anys, la UdG acaba sent la teva segona casa i no es tan fàcil marxar... Potser el que més valoro és haver tingut professors amb tant de talent com a investigadors. També el fet que el màster estigui lligat a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) et permet viure de molt a prop la recerca i això t'enriqueix molt. Un altre punt important és la proximitat del professorat, en el MACMoM hi ha molts menys estudiants que en el grau i encara s'evidencia mes aquest tracte proper que ofereix la UdG. Et permet encabir diferents gustos dins el món de la catàlisi química. En aquest sentit trobo que és molt complet i tinc companys que fan coses ben diferents. En el meu cas, tot i saber que em decantava més cap a la recerca en química computacional, també em va agradar fer assignatures relacionades amb altres camps. No t'has de tancar portes, de fet, pots entrar pensant que t'agrada més un vessant i acabar fent una cosa totalment diferent. Un últim punt important és que hi ha moltes possibilitats d'aconseguir beques. Vaig tenir moltíssima sort i ara estic fent la tesi supervisada per 3 professors del màster. De moment estic feliç de seguir-me formant, però ja de manera remunerada".

Àlex, Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

"En destacaria la gran varietat d'assignatures per escollir i, sobretot, la flexibilitat per poder fer una bona recerca durant el màster. Tot i que les assignatures comunes eren bastant genèriques, trobo que no són desencertades, en el sentit que aquest màster acull estudiants de moltes disciplines diferents, oferint un punt de suport per a adquirir els coneixements necessaris per a tothom. A més a més, el currículum permet realitzar més de la meitat del màster de manera pràctica, combinant pràctiques en empresa (150h), un Mòdul pràctic (300h) i un Treball de Final de Màster (450h). Així, es poden fer les assignatures comunes, que duren un parell de mesos, i dedicar la resta del curs a treballar al laboratori, compaginant-ho amb 3-5 assignatures optatives curtes i amb molta varietat.

Amb el Màster en Biologia Molecular i Biomedicina tens l'oportunitat de conèixer una enorme varietat de grups de recerca, tant de la universitat, com de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdIbGi). Moltes de les persones que van cursar el màster amb mi estan fent tesi doctoral, la majoria en els grups de recerca on van fer el Treball Final de Màster! No obstant això, no vol dir que tanqui les portes a altres alternatives, ja que altres companyes estan treballant en empreses biotecnològiques, també! Per a tothom que pateix l'agonia d'escollir un màster, busqueu un màster que us ofereixi oportunitats per a encarar el vostre futur".

Veure el testimoni de l'Àlex.



Àngel, Màster en Enginyeria Industrial

"El que em va fer escollir estudiar a la UdG és el fet que ja tenia feina en el moment d'acabar. La UdG, tot i que encara té molt marge de millora, procura facilitar la combinació entre estudis i vida laboral, pel que em va semblar una molt bona opció de cara a aquesta etapa de la meva formació. Sense un gran component pràctic en el "món real", estudiar una enginyeria perd part del seu encant. El grau en tecnologies industrials té un alt percentatge de part menys aplicable, però és en el màster on els diferents coneixements van convergint per oferir una visió més global i pràctica de l'enginyeria Per fer el MEI, és important considerar els estudis anteriors. Pel que fa a la meva experiència, si has fet GETI, fes el màster, veuràs com tot el batibull de conceptes, idees i coneixements agafa forma. Si vens d'algun altre grau, pensa si el teu objectiu és el de tenir una visió global que et condueixin a la resolució de problemes multidisciplinars. En aquest cas, el MEI és una molt bona opció".

Veure el testimoni de l'Àngel.