Marxa lenta de vehicles a Girona contra la Llei Celaá

Una marxa lenta de cotxes amb globus taronges ha recorregut diversos carrers de la ciutat de Girona en contra de la Llei Celaá i en defensa del "dret a escollir" l'educació dels fills dels pares i l'escola concertada. La mobilització l'han impulsat des de Més Plurals, plataforma formada recentment per centres, docents i alumnes en contra de la reforma. Als vehicles s'hi podien llegir missatges com 'En venda l'educació de la meva filla', 'Protegim la concertada' i 'No a la Llei Celaá'. Els vehicles han marxat lentament al so dels clàxons des de la zona comercial del Mas Gri i han recorregut diversos carrers com la carretera Barcelona, la Gran Via de Jaume I o els entorns de la plaça Catalunya.





El president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures (Fapel), Josep Manel Prats, ha explicat des de la manifestació que tambés s'ha realitzat a Barcelona que reclamen el dret a escollir lliurement educació i centre i s'oposen a una llei "que no ha comptat amb la comunitat educativa".