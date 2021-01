La Generalitat assegura que els alumnes tornaran a l'escola l'11 de gener

El director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat aquest dimecres que els alumnes tornaran a l'escola a partir de l'11 de gener i ha descartat així tornar a endarrerir l'inici del segon trimestre a les aules. En una entrevista a Catalunya Ràdio, González-Cambray ha defensat que els centres educatius són segurs i ha posat d'exemple els quatre mesos que ja es porten de curs, en què només s'han hagut de confinar el 5% dels grups davant el 95% que ha pogut assistir a classe amb normalitat. El director general de Centres Públics també ha anunciat un cribratge amb PCR entre els 170.000 docents de 5.130 centres educatius del país entre l'11 i el 29 de gener mitjançant automostres que després es remetran al laboratori.

González-Cambray ha detallat que és un projecte que s'està desenvolupant amb el Departament de Salut i que s'iniciarà a partir de dilluns, coincidint amb el retorn a les escoles dels professors i alumnes. Abans, ha dit, els docents hauran rebut formació de com agafar-se la mostra a través d'un frotis nasal. L'objectiu dels cribratges és detectar possibles casos de positius asimptomàtics i tallar la cadena de transmissió del virus.

En la primera setmana, les proves es faran en el 45% dels centres, seguit del 35% durant la segona setmana i el 20% en la tercera. D'aquesta manera, també es busca que aquestes proves es facin de manera esglaonada, començant pels municipis grans, i cobrir les places dels positius amb professors substituts.

En qualsevol cas, el director general de Centres Públics ha descartat que l'11 de gener les classes no es reprenguin. Ha deixat clar que la Generalitat escolta les opinions dels experts però ha reivindicat les escoles com un espai segur. "El comportament del virus a les escoles durant aquests quatre mesos ens diu que han d'estar obertes", ha insistit González-Cambray, que també ha deixat clar que els centres educatius "han de ser l'últim que es tanqui" i ha reiterat que "no actuen d'amplificadors".

Per González-Cambray, els beneficis de tornar a les classes "superen els riscos" i ha comentat que "no hi ha alternativa que les escoles estiguin obertes per un tema d'equitat i qualitat educativa".

