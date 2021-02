Així serà el nou Batxillerat a Catalunya

El Departament d'Educació treballa en un nou model de batxillerat més flexible i competencial per renovar el currículum actual, del 2008. A més, també es vol sumar una nova modalitat de batxillerat a les especialitats ja existents que sigui de caràcter més general i permeti a l'alumne anar definint l'especialitat a mesura que avança. D'altra banda, es possibilitaria fer el batxillerat en tres anys, i no dos, tal i com recull la llei Celaá.

Segons ha afirmat a TV3 Maite Aymerich Boltà, directora general de Currículum i Personalització del departament, la idea és que el batxillerat "doni resposta a la necessitat de l'alumnat d'estar preparat fer una trajectòria personal". "Volem que sigui un currículum competencial, obert, flexible, facilitador i orientador", ha dit.

Quatre modalitats

El nou batxillerat tindrà quatre modalitats

científic/tecnològic

humanístic/social

artístic

general (de nova creació)



Aquesta opció ja estava contemplada en la llei «llei Celaá» aprovada fa pocs mesos.

Els estudiants de les quatre modalitats podran obtenir el títol malgrat tenir una assignatura suspesa (només una).

Les mateixes fonts afirmen que volen que sigui una etapa educativa "útil en ella mateixa" i que, per exemple, el segon any no estigui tan orientat a les proves d'accés a la universitat.

En aquest sentit, matisen que no ha de ser una etapa "traumàtica" ni anar només orientada a anar a la universitat, sinó que ha d'oferir "itineraris i camins" i tenir un component "molt orientador".

També creuen que hi ha d'haver una "passarel·la" amb l'ESO perquè no sigui un "canvi total".

A partir de quin curs s'aplicarà

La previsió amb què treballa el Departament és tenir llest el nou decret de batxillerat la primavera del 2022, perquè pugui entrar en vigor ja en el curs 2022-2023.

Hi haurà canvis en la selectivitat?

Al següent curs, el 2023-2024, les PAU podrien haver estat modificades per tenir coherència amb el nou pla d'estudis.