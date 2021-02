El Departament d'Educació convoca noves oposicions per a 3.490 places

El Departament d'Educació de la Generalitat ha tret a concurs públic un total de 3.490 places en la convocatòria d'oposicions docents del 2021, amb l'objectiu d'estabilitzar les plantilles de professorat dels centres.

Segons ha informat la Generalitat, les places que han estat convocades aquest any corresponen al cos de mestres (1.575), per a especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari (1.198) i de professors tècnics de Formació Professional (717).

La convocatòria d'ingrés als cossos docents s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i és la tercera convocatòria d'oposicions consecutiva perquè, fins al 2021, s'ha previst convocar un total de 17.014 places d'estabilització.

El Departament ha mantingut l'estructura de les últimes oposicions, invertint l'ordre de la prova en començar per la defensa de la programació i de la unitat didàctica i, com a novetat, es permetrà avançar les proves a les aspirants embarassades quan la data del part previst coincideixi.

També s'ha substituït el requisit de presentació del certificat mèdic per una declaració responsable de no patir malaltia o incapacitat incompatible amb la funció docent, i ha destacat la supressió per primera vegada de la limitació de 20 minuts per fer la lectura del supòsit pràctic.

Educació ha seguit potenciant "el vessant pràctic i pedagògic", ja que el fet d'invertir la prova prioritza la capacitat de l'aspirant per desenvolupar la competència comunicativa com a element clau de la funció docent i, així, fer una oposició amb més contingut pedagògic i menys memorística.

El Departament ha recordat que el 2019 es van convocar 5.005 places i el 2020 van ser un total de 5.000, i que totes les places d'estabilització es destinen a reduir els llocs interins en el sistema educatiu català, per la qual cosa es tornaran a convocar quan acabi l'any fins a completar les 17.014 places.

El calendari s'ha organitzat perquè els aspirants presentin les sol·licituds del 8 de febrer a l'1 de març, el procés s'iniciï el 19 de juny i finalitzi el 31 de desembre de 2021, i els seleccionats obtinguin destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l'inici del curs 2022-2023.

El Departament ha assegurat que totes les proves es duran a terme amb les garanties sanitàries, d'acord amb l'evolució de la pandèmia, de manera que la primera prova, de caràcter individual, es realitzarà amb cita prèvia, i la prova escrita, amb les distàncies i mesures requerides.