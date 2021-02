Diversos professors associats portaran als jutjats la UdG per frau en el contracte

Diversos professors associats de la Universitat de Girona (UdG) han començat a preparar els tràmits per denunciar la universitat per no tenir un contracte fixe indefinit, com tenen els catedràtics. Segons ha denunciat aquest dimecres al matí el grup sindical Unidignitat, la universitat prefereix contractar professors associats perquè "és més barat" que no pas tenir catedràtics, tot i que segons ells fan la mateixa feina.

El sindicat ha afirmat que hi podria haver "tres quartes parts" dels professors associats de la UdG en aquesta situació. Els nous casos judicials arriben després que un dels professors hagi guanyat el cas als tribunals i la UdG s'ha vist obligada a contractar-lo de forma indefinida.

El Jutjat Social número 3 de Girona ha donat la raó al professor de la Universitat de Girona (UdG), Josep Rost, sobre la seva contractació fraudulenta. Rost havia portat als tribunals la universitat després que el 2016 comencés a treballar-hi com a professor associat amb un terç de la jornada. Segons ha detallat Josep Rost, la seva figura cobria "necessitats sobrevingudes" a la universitat perquè substituïa a professors que estaven de baixa o tenien algun tipus de permís i ensenyava assignatures obligatòries.

Segons el professor, aquest patró s'ha anat repetint cada any i això l'ha portat a denunciar la UdG per una contractació "fraudulenta", ja que ell hauria de ser un professor amb un contracte fixe. Ara, els tribunals li han donat la raó i obliguen a la UdG a contractar-lo de forma indefinida.

Josep Rost ha recordat que la figura del professor associat és la d'un "expert" en una matèria en concret que fa docència a la universitat sobre el tema que predomina. "Com per exemple si un director d'un parc natural se'l contracta a la Facultat de Ciències per fer assignatures optatives sobre Biologia", ha detallat el professor. Per això, ell ha assegurat que no tenia "el perfil" per ser professor adequat ja que no tenia "expertesa", però sí que comptava amb "un currículum enfocat al món acadèmic". A més, els professors associats han de renovar anualment el seu contracte, a diferència dels catedràtics.

Aquest professor també és el delegat sindical d'Unidignitat-CGT i ha assegurat que el seu cas no és l'únic a la UdG. De fet, ha assegurat que "possiblement tres quartes parts" de tots els professors associats a la UdG estan "en situació irregular", ja que no tenen un contracte fixe. Segons el sindicat aquesta estratègia es deu a motius econòmics, ja que els professors associats "cobren uns 800 euros al mes", mentre que un catedràtic pot arribar-ne a cobrar 2.500 "per fer la mateixa feina".

A més, els associats també tenen "moltes dificultats" per poder fer recerca a la universitat. Per començar, Josep Rost ha assegurat que no poden demanar "liderar projectes" que es facin al centre perquè la seva condició contractual no els ho permet. A més, si volen participar en la recerca, ha de ser "a nivell voluntari i fora d'hores" perquè el contracte laboral dels associats no preveu l'opció que un professor faci recerca dins de la universitat. Per això des d'Unidignitat-CGT acusen a la UdG de "beneficiar-se de la situació" i aconseguir voluntaris per participar en les recerques que es fan.



Altres professors preparen noves demandes

Per aquests motius, diverses persones ja han començat a preparar els seus casos per portar la universitat als tribunals. L'objectiu és que els jutjats donin la raó als docents i la universitat es vegi obligada a contractar-los de forma indefinida.

Per això han demanat al rectorat de la UdG que aprofiti per resoldre la situació abans que rebi "un allau de demandes".

Josep Rost ha assegurat que la seva sentència és important perquè "demostra el contrari" del que sempre havia defensat la UdG sobre el personal associat. En aquest sentit, des de la universitat sempre havien defensat que tots els seus contractes "eren legals", però Rost creu que la sentència desacredita aquest argument.



Una pràctica estesa en altres universitats

La UdG no és l'única universitat que utilitzaria fraudulentament aquests tipus de contractes. Segons ha detallat el delegat sindical l'any passat "els sis rectors d'universitats catalanes van adoptar el compromís" d'estudiar tots els casos de professors associats i "detectar" quins casos podien ser considerats com a fraudulents. Tot i així, Josep Rost ha lamentat que un any després "aquest compromís no s'ha materialitzat".