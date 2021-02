La Universitat de Girona participarà en el saló UNiferia

CRUE Universidades Españolas celebrarà del 22 al 24 de febrer la tercera edició d'UNIferia Grados, el saló virtual on 55 universitats presentaran la seva oferta acadèmica. La Universitat de Girona també serà present en aquest esdeveniment, que es completarà del 2 al 4 de març amb la segona edició de l'UNIferia Màster. La iniciativa té com a objectiu bàsic millorar els canals de comunicació entre els estudiants i les universitats i, a la vegada, garantir la igualtat d'oportunitats sense les limitacions que fins ara suposaven les fires d'educació superior tradicionals.

UNIferia Grados ofereix de forma personalitzada als estudiants, a través de la plataforma grado.uniferia.org, tota la informació necessària i de relleu sobre les titulacions que ofereixen més de mig centenar d'institucions, entre les quals la UdG, com ara sistemes d'accés, itineraris formatius, plans d'estudis, possibilitats d'internacionalització o programes de beques i ajudes. A causa de la pandèmia, gran part de l'activitat d'aquesta fira s'ha hagut de traslladar al món virtual. Amb un format 2D, accessible i adaptat als dispositius mòbils (responsive) aquest saló permet als usuaris interactuar per videoconferència amb els diferents serveis d'informació i orientació de les institucions participants. De manera molt senzilla, des de casa i sense utilitzar ni un sol paper, es podrà seguir tot el relacionat amb la fira. A més, les universitats presents amplien el seu radi d'acció espai-temps i poden mantenir els seus continguts a la web d'UNIferia fins a la celebració de la seva pròxima edició.

La fira comptarà amb un pavelló virtual on se situarà el punt d'informació principal i on els visitants hauran de registrar-se. En aquest espai hi haurà un buscador per localitzar títols per branques de coneixement, àmbit geogràfic, nota de tall o altres serveis. Els potencials i aspirants universitaris disposaran al seu perfil un espai on podran guardar la informació que més els hagi interessat per a la seva posterior consulta i/o descàrrega.

A més, el pavelló estarà integrat pels estands de les universitats i tots ells comptaran amb bloc, xat, correu electrònic, vídeos i oferta acadèmica així com enllaços amb les seves corresponents pàgines web. I com si fos una fira tradicional, aquest pavelló tindrà també diferents sales de conferències, amb un aforament limitat, on les universitats podran realitzar videoconferències sobre diferents temes d'interès.