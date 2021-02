La UdG recupera les classes presencials amb els alumnes de primer de grau

Els alumnes de primer de grau de la Universitat de Girona (UdG) han tornat a les aules aquest dilluns 22 de febrer, coincidint amb l'inici del segon quadrimestre. Durant el matí s'han fet les presentacions de les assignatures als estudiants.

De tota manera, tal com va anunciar el rector a principis de febrer, cada facultat s'encarregarà de decidir com s'estructura el retorn a les aules dels alumnes de primer. En el cas de l'Escola Politècnica Superior (EPS), el deganat ha decidit que els alumnes de primer tan sols tornin a les aules en les classes pràctiques, mantenint la docència en línia per a les matèries teòriques.

Aquest dilluns 22 de febrer ha començat el segon quadrimestre pels alumnes de primer de grau de la Universitat de Girona (UdG). Ho han fet una setmana més tard que la resta de cursos, ja que el rectorat va decidir que el curs aniria una setmana més tard per garantir un retorn gradual a les aules el setembre de l'any passat.

Aprofitant el primer dia de curs, els alumnes de primer han tornat a trepitjar les aules, ja que des de la setmana passada les mesures sanitàries avalen que es puguin fer classes presencials només amb alumnes de primer de grau. Aquest dilluns ha estat jornada de presentacions per part d'alguns professors i també de retrobada entre companys de classe en un curs totalment extraordinari a causa de la pandèmia.

El 5 de febrer, el rector de la UdG anunciava que les classes tornarien a la presencialitat en els casos dels estudiants de primer de grau, però que per a la resta seguirien essent virtuals. De tota manera, el rector deixava a parer de cada facultat veure com adaptaven aquesta presencialitat dels alumnes a les aules.

D'aquesta manera, el deganat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) ha decidit que només tornin els alumnes que hagin de cursar matèries que siguin pràctiques i les que siguin teòriques seguiran essent virtuals.

Tot i així, els docents recorden les mesures que cal seguir dins les aules per evitar contagis. D'aquesta manera, els estudiants han d'escanejar un codi QR cada vegada que entrin a classe per tenir un registre amb totes les persones que hi ha en un espai. D'aquesta manera, en cas que hi hagi un contagi dins de l'aula serà més fàcil saber qui s'ha d'aïllar.

Per altra banda, les aules han seguit amb les portes i finestres obertes per airejar l'espai mentre dura la classe. Tot i l'ambient fred i humit que hi havia aquest dilluns, docents i alumnes han acceptat de bon grat aquestes mesures per garantir la ventilació de l'espai. I durant tota la classe, tothom ha hagut de portar la mascareta, tal com marca la normativa.