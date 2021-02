MGIS, més que coneixements

Montjuïc Girona International School, inaugurada el 9 de desembre de 1981, proposa un concepte propi d'ensenyament per a alumnes d'infantil a batxillerat. Som una escola moderna, amb les portes obertes a Europa i al món; amb valors i principis basats en la convivència, saber escoltar i entendre diferents punts de vista. Seguint un programa quatrilingüe (català, castellà, anglès i francès), l'escola dona a l'alumnat les eines i recursos necessaris, tant en formació acadèmica com en educació emocional, perquè pugui afrontar el seu futur amb garanties d'èxit. MGIS promou la cultura de l'esforç i ofereix una atenció individualitzada i exclusiva, tant per a l'alumnat com per als pares. L'equip docent treballa per convertir els alumnes en éssers humans competents. La diversitat cultural dels nostres alumnes i professors aporta a la nostra escola una mentalitat oberta i intercultural. També els guiem perquè siguin pensadors, reflexius i solidaris entre altres qualitats, i així poder afrontar un món canviant i competitiu.

El nostre programa per a alumnes nouvinguts ajuda els estudiants a integrar-se a l'escola i obtenir els millors resultats acadèmics, tenint en compte les seves característiques i necessitats.

Mantenim un contacte freqüent amb els millors especialistes per fer un seguiment exhaustiu dels nostres alumnes i donar-los la millor qualitat educativa.

Busquem l'excel·lència en els nostres alumnes perquè siguin persones amb qualitat humana, capaces d'aportar actes positius a la societat del segle XXI. Les noves tecnologies són significatives i s'usen com una eina habitual a l'aula. Els alumnes tenen un paper protagonista en el seu propi aprenentatge i els professors són els encarregats de guiar-los al llarg d'aquest procés. Tot això afavoreix que l'alumne sempre vulgui saber més i es converteixi en una persona robusta, sàvia i capaç de resistir les dificultats del dia a dia.