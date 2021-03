Deures... Sí o no?

Els deures sempre han estat un tema que genera conflicte i debat. Els nens espanyols dediquen entre 6 i 7 hores a la setmana a fer els deures, 2 hores més de les que realitzen la mitjana dels països europeus. Molt són els defensors però també els detractors a parts iguals que qüestionen la conveniència o no dels mateixos i molts també els estudis realitzats sobre aquest tema per a analitzar si el temps dedicat a les tasques escolars a casa, influeixen o no finalment en els resultats acadèmics.

Un d'aquests estudis i que a més es troba entre els més prestigiosos, és el realitzat per Cooper, Patall i Robinson que va durar més de setze anys. En ell es va observar la incidència dels deures en el rendiment escolar i es van adonar que si bé en els nens amb edats entre 6 i 11 anys no donaven bons resultats, en canvi sí que eren significatius en estudiants de secundària.

També van marcar el temps d'estudi que ha de dedicar-se aproximadament al dia per a influir de manera positiva en les notes, ja que un temps superior no modificaria els resultats. Aquests eren:



De 6 a 11 anys: no influeixen gairebé en res

De 12 a 15 anys, entre 7 i 12 hores setmanals

De 16 a 18 anys, màxim de 2 hores diàries

En l'estudi reflectien que inclús més que els deures, la influència positiva era causada per altres factors com el mateix sistema educatiu, la relació amb el professor o les tutories personalitzades.

Entre els principals avantatges que suposa fer deures, trobem:



Reforça l'aprenentatge aconseguit a l'aula.

Promouen l'autonomia, ja que és el moment en què s'enfronten per si sols i sense el suport del professor a les seves tasques.

Creen hàbits de treball, essencials sobretot en assignatures com les matemàtiques, on la repetició i la pràctica és fonamental per l'assoliment dels coneixements.

Els que els seus desavantatges, destaquen:



Creen ansietat tant a alumnes com als pares, els quals es veuen obligats en molts casos a fer de professors després de les seves jornades laborals.

Sobrecàrrega de tasques, atès que molts nens alhora assisteixen a activitats extraescolars.

Desigualtat entre nens de diferents classes socials, ja que molts pares amb menys nivell cultural es veuen incapaços d'ajudar als seus fills en les tasques, a més que no poden pagar professors particulars.

Falta de descans. A part dels deures els nens han de berenar, banyar-se, sopar o assistir a altres activitats esportives o culturals, per la qual cosa es retarda l'hora d'anar al llit i no dormen les hores necessàries, vitals per al bon desenvolupament emocional i físic del nen.

Dificulten la convivència familiar i els impedeix tenir espai per a l'oci i la socialització tant amb els membres de la família, com amb altres nens.

Per tant, la conclusió extreta seria... Deures? Sí, però en una quantitat justa, sempre depenent de l'assignatura i deixant espais per a l'entreteniment i la vida familiar.

I tu, què en penses?