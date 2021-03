6 avantatges d'aprendre anglès des de ben petits

Els darrers anys, l'ensenyament dels idiomes i, en especial, el de l'anglès ha esdevingut una eina imprescindible per moure's en un món absolutament globalitzat. Les comunicacions, els viatges, el comerç, la transmissió d'idees, el món científic i d'investigació, per posar uns exemples, tenen una llengua majoritària comuna: l'anglès.



Actualment, més del 85% de les feines qualificades exigeixen un nivell avançat d'anglès. Sabent això, les universitats demanen un nivell alt d'anglès per poder atorgar els seus graus. I què dir del món professional en general?



Entre els 0 i els 4 anys, els nens generen més connexions neuronals. En aquest període es forma el cervell del nen, que actua com una esponja, ja que té una major capacitat per a absorbir i assimilar la informació i els coneixements de forma més ràpida i senzilla.





Són ben coneguts els estudis que assenyalen que aquests primers anys són els millors per a l'aprenentatge de les llengües, quan els cervells dels infants tenen més potencialitat.

A Institució Les Alzines, han desenvolupat un programa d'immersió en anglès. Apostant per l'aprenentatge d'aquesta llengua des dels 0 anys en endavant. Tal i com afirma Ana Brell, sotsdirectora d'Educació Infantil de l'escola Les Alzines: "els nens i nenes des de la Llar d'Infants gaudeixen i aprenen l'anglès a través de l'active learning: un mètode vivencial que inclou el joc i les rutines de classe com a eines per a facilitar als més petits l'assoliment del vocabulari, sons i llenguatge".



Aquests són 6 avantatges a curt i llarg termini d'aprendre anglès des de la Llar d'Infants:

Adquisició del llenguatge com si fos la llengua materna. El bilingüisme té efectes positius en la intel·ligència. S'estimula la memòria, la creativitat i la capacitat per a resoldre conflictes. El procés d'aprenentatge és més senzill. L'infant no té tanta vergonya a l'hora d'aprendre, pel que desenvolupa més confiança en si mateix. Facilitat per aprendre altres idiomes. Accés a informació actual i completa. Més del 56% dels llocs d'Internet estan editats en anglès. Més oportunitats a llarg termini, tant a l'hora de triar estudis universitaris internacionals com a nivell laboral.

. A Institució Les Alzines, els i les alumnes, a partir d'Educació Infantil, participen de la classe de conversa en petits grups en què el professorat els corregeix i anima a expressar-se en anglès. Segons Esther Latre, directora de l'escola Les Alzines, "des de fa diversos cursos, la competència oral de la llengua es veu reforçada encara més amb els professors i professores nadius de speaking des de P3 fins a 2n. Batxillerat".

La classe de speaking és fonamental per poder preparar-se bé per a les proves externes que el col·legi ofereix, certificats oficials com: Cambridge ESOL, Batxillerat Internacional, EOI, etc. Amb l'objectiu de fer de la llengua anglesa una eina de comunicació natural, com poden ser el català i el castellà. Quanta més naturalitat hi ha en l'aprenentatge d'una llengua, més fluid és el seu ús en el dia a dia. I, per aquest motiu, l'aposta que fa la Institució Les Alzines, no és només de més hores de llengua anglesa o matèries impartides en anglès -CLIL (Content and Language Integrated Learning)- sinó d'exposició seguida i natural a l'anglès, al llarg de tota la vida escolar de cada alumne o alumna.



Aquest programa es pot completar amb l'oferta de programes d'immersió a diferents nivells o estades a l'estranger, des d'una setmana fins a un trimestre d'escolaritat, programes d'intercanvi amb escoles d'arreu, un Summer Camp, etc.



L'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès és una realitat arrelada profundament a Institució Les Alzines. D'aquesta manera es garanteix que els i les alumnes surtin preparades per comunicar-se i viure en un món global.