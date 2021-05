Diverteix-te i aprèn anglès a l'estiu de manera entretinguda

L'estiu és per a molts escolars el moment de descansar i gaudir d'estones de relax, però això no està renyit del tot en què es pugui continuar l'aprenentatge o perfeccionament, per exemple, d'un idioma. L'època estival és també el moment de gaudir de l'aire lliure practicant per exemple jocs o esports diversos. Si a més, el que es busca és fer-ho tot plegat expressant-se en anglès aquesta és la teva oportunitat pels teus fills i filles.

English summer camp a Les Alzines

Del 28 de juny al 30 de juliol, Les Alzines de Girona ofereix curs d'estiu adreçat des de maternal fins a les alumnes de 1r d'ESO. A Palau i en un entorn envoltat de natura, el centre escolar vol convertir les seves instal·lacions -tenint en compte sempre totes les mesures sanitàries- en un escenari en què els participants del curs siguin creatius, artistes i esportistes€ mentre s'expressen en anglès.

Però no només això! També hi haurà jocs, piscina, esport i algunes excursions. I després dels diferents confinaments que hem patit, és molt important poder-se moure a l'aire lliure!

Família i escola els acompanyem en el seu creixement.

Per a més informació consultar aquí els fulletons de maternal, llar 1 i llar2 i el de P3 fins a 1r d'ESO o bé trucar a l'escola al 972 98 06 06.

Per inscripcions cal omplir la butlleta de maternal, llar 1 i llar 2 o la de P3 fins a 1r d'ESO.

Vídeo-resum del curs d'estiu del 2019.

Casal d'estiu Summer School del Saint George's School

Saint George's School ofereix el casal d'estiu Summer School del 28 de juny al 23 de juliol en horari de 9h a 17h. Es tracta d'una activitat adreçada a tots els alumnes de l'escola però oberta també a nens i nenes d'altres centres educatius. La proposta que presenta té com a eix vertebrador la immersió lingüística en anglès. Totes les activitats es fan en aquesta llengua i estan programades i dirigides pel professorat del Saint George's. L'objectiu d'aquest casal és oferir als infants un entorn d'aprenentatge funcional de l'anglès a partir del desenvolupament d'activitats diverses basades en els projectes relacionats amb la temàtica del Summer School. Proposen als participants activitats educatives, adequades a la seva edat i al seu nivell d'anglès, les quals es combinen amb propostes esportives i lúdiques. A més, cada divendres se celebrarà l'anomenat Special Day amb moltes sorpreses!

Més informació aquí.

.

English summer camp al Mas Llop de Caldes de Malavella

En dos torns, del 27 de juny al 10 de juliol i de l'11 al 24 de juliol el Mas Llop de Caldes de Malavella acull l'english summer camp 2001 on els participants podran practicar l'anglès i a la vegada prendre part en diversos esports i activitats d'aventura. El campus està dirigit pel col·legi Saint George's School i està adreçat especialment a nens i nenes amb edats compreses entre els 6 i 12 anys. Es tracta d'un autèntic campus d'estiu on es pot portar a terme a la vegada l'aprenentatge i perfeccionament de la llengua anglesa i divertir-se amb la pràctica esportiva. La casa de colònies de Mas Llop disposa de diverses instal·lacions per a realitzar múltiples activitats com paddle surf, tennis o futbol, entre molts altres. Per tal de presentar i donar a conèixer més detalls el proper dia 15 de maig, de 10.30h a 13.30h se celebrarà una jornada de portes obertes. Es requereix confirmar assistència trucant al 972480207 o enviant un correu a info@masllop.es

Més informació i inscripcions aquí.