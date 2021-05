USTEC demana a Educació «convicció, honestedat i valentia» per acabar amb la violència a les aules

El sindicat USTEC-STEs ha demanat al Departament d'Educació més "convicció, honestedat i valentia" a l'hora d'aplicar el Decret d'Inclusió i així acabar amb la violència a les aules. El sindicat gironí considera que el Departament no aporta suficients recursos per combatre els alumnes exclosos i això acaba generant un rebuig per part dels infants i joves que poden desembocar en un atac violent cap als professors i altres treballadors docents. En un comunicat, el sindicat creu que el Decret d'Inclusió aprovat el 2017 està infrafinançat i per això demana més recursos per evitar que els professors sentin "inseguretat" cada vegada que entrin en una aula.

Després de l'agressió d'un alumne a una professora de l'institut de Vidreres (Selva), el sindicat USTEC-STEs ha demanat al Departament d'Educació canvis en el sistema per evitar casos de violència. Segons el sindicat, molts professors reben insults i amenaces però no ho denuncien i temen que això s'acabi normalitzant. A més, apunten que en cap cas es pot justificar una agressió violenta.

Malgrat tot, el sindicat considera que aquests episodis són a causa de la manca de recursos que tenen els centres per incloure els alumnes que tenen dificultats. Segons anuncia el sindicat en un comunicat enviat als mitjans de comunicació, Educació "s'ha limitat" a incloure els "suports intensius", però des d'USTEC Girona creuen que aquest recurs és totalment insuficient.

De fet, els professors demanen anar fins al fons de la qüestió i reformar "un sistema educatiu inflexible, encotillat i rígid". Per això demanen aplicar el Decret d'Inclusió en base a oferir una atenció educativa personalitzada a les característiques de l'alumne. Segons el sindicat aquest és "el pal de paller" per construir un nou sistema educatiu que treballi per la inclusió de l'alumnat.

El col·lectiu aposta per oferir un "currículum més flexible i diversificat" per tal de "dissenyar itineraris curriculars personalitzats" per tal de garantir l'equitat i la justícia social. Per arribar fins a aquesta meta, des d'USTEC creuen que cal treballar amb ràtios més baixes, contractar més personal especialitzat i dotar-los de més recursos i infraestructures que ara no tenen.

De fet, el sindicat acusa a Educació de vendre "falses aparences" d'inclusió en comptes d'apostar per aplicar el decret aprovat el 2017. Per últim, el sindicat recorda que l'escola pública exerceix la seva funció social quan "l'alumnat pot progressar des de l'àmbit personal i social", garantint les mateixes oportunitats d'aprenentatge entre tots els companys i inserir-se a la societat amb garanties.