Les facultats de la UdG estan bloquejades des de primera hora d'aquest dijous per piquets informatius que impedeixen l'entrada dels estudiants amb motiu de la vaga. Membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han barrat el pas de les facultats amb tanques, tot i que els professors que han volgut accedir a l'interior ho han pogut fer sense problemes. La portaveu del SEPC a la UdG ha avançat que la vaga d'aquest dijous s'està desenvolupant sense conflictes i amb un seguiment molt elevat perquè no s'han fet la majoria de classes presencials. Tot i així, el sindicat admet que es fa difícil fer un seguiment de quants estudiants fan vaga i quants no perquè no poden controlar l'assistència a les classes virtuals.