CNTEC ha obert les seves portes a la ciutat de Girona per oferir una important novetat en el marc de la formació professional, on imparteix els seus cicles formatius en l’àmbit sanitari i sociosanitari.

Sota la tutela de CEDESCA, CNTEC va néixer l’any 1988 i acumula gairebé quaranta anys en l’àmbit de la formació. La ciutat de Girona forma part del pla d’expansió de CEDETEC Group, on pertany CNTEC, degut que han tingut un percentatge significatiu d’alumnes del Gironès, Alt i Baix Empordà i la Selva, que s’han desplaçat fins a Barcelona per titular-se en les seves especialitats.

Des del seu origen, el seu objectiu ha estat sempre el d’oferir una formació de qualitat, tant en l’àmbit reglat com no reglat. Treballen per desenvolupar una formació pràctica i vocacional. Les seves especialitats en l’àmbit sanitari i sociosanitari són de servei i vocacionals; per tant, és imprescindible potenciar els valors de caràcter humanitari.

Treballar aquests valors és l’essència de la seva formació, on tots són agents protagonistes: alumnat, professorat, direcció, titularitat i administració. Són uns vocacionals de la formació, que amb l’experiència de CEDESCA i gràcies a la formació no presencial, han descobert el valor de la proximitat.

Es pot assegurar que la formació de proximitat és més eficient, per aquest motiu, CNTEC vol arrelar-se a Girona presentant una potent oferta de formació professional reglada, oferint noves especialitats i títols propis, en unes instal·lacions equipades amb l’última tecnologia, i uns equipaments únics perquè l’alumnat disposi d’espais de simulacions per desenvolupar les seves competències professionals en diferents escenaris.

La seva oferta formativa s’adapta a les necessitats del món laboral, i més en els temps que vivim actualment. Per aquest motiu, prenen especial importància els cicles sanitaris i sociosanitaris, i la possibilitat de realitzar-los en diferents modalitats: presencial, en línia i en línia amb reforç presencial.

En aquest curs escolar 2021-22, els cicles formatius oficials que s’ofereix a CNTEC en modalitat presencial i en línia són: el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) Farmàcia i Parafarmàcia i el cicle formatiu de grau superior (CFGS) Higiene Bucodental. Aquesta formació està plenament avalada per una experiència de més de 30 anys en el sector de la formació professional de l’àmbit sanitari i sociosanitari.

A més d’aquests cicles professionals, també s’ofereixen amb modalitat online amb reforç presencial els graus mitjans de: Cures Auxiliars d’Infermeria, Emergències Sanitàries, Atenció a Persones en Situació de Dependència; i els graus superiors de Dietètica, Documentació i Administració Sanitàries i Integració Social. La modalitat esmentada anteriorment consisteix en una part de formació en línia que s’imparteix a través d’una innovadora plataforma virtual. A aquesta formació no presencial s’hi adhereix una part presencial, destinada a realitzar les hores presencials obligatòries per currículum i sessions de reforç. Per impartir aquesta modalitat, es disposa d’un equip de professors especialistes en l’àmbit sanitari.

Els cicles professionals són de vital importància, ja que faciliten la incorporació laboral dels alumnes a la nostra societat de serveis, i fer-ho de la mà de CNTEC és una garantia de futur.

A més de tenir aquesta oferta de cicles oficials, el mateix centre oferta cursos privats per donar resposta a la demanda formativa, com és el curs de Tècnic/a Auxiliar en Veterinària.

Des de la Titularitat us conviden a conèixer CNTEC. Podeu demanar una cita prèvia per veure les seves instal·lacions del c/ Carles Rahola, n. 6-10 i obtenir més informació de la seva oferta formativa. També podeu visitar la seva web per conèixer-ne més detalls: www.cntec.education.