Com cada any, milers d’estudiants s’enfronten a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Des d’ara fins a la finalització dels exàmens, els estudiants viuen etapes de nerviosisme, incertesa i moltes hores d’estudi i preparació. Per segon any consecutiu, les mesures de prevenció davant el coronavirus poden accentuar el nerviosisme del moment.

Perquè cada alumne es prepari de la millor manera l’examen que determinarà en certa forma el seu futur, hem preparat algunes tècniques i consells per afrontar la Selectivitat de la millor manera possible.

Els nervis, l’enemic número u

La Selectivitat no és una prova qualsevol, molts estudiants treballen molt fort per obtenir els millors resultats que els permetin estudiar el grau desitjat. Davant la por de no obtenir la qualificació necessària, molts alumnes es bloquegen i no responen de la millor manera.

Per això, és important relativitzar. Es tracta d’una prova important, però poc més. Al voltant del 95% dels estudiants que s’hi presenten aconsegueixen aprovar-la- A més, les notes de la Selectivitat corresponen a un 40% de la qualificació d’accés a la universitat, el 60% restant és la nota mitjana del Batxillerat. Per tant, una bona feina durant tot el curs és molt més important que l’examen, s’ha d’evitar tenir la falsa sensació que la nostra vida depèn de l’examen.

La confiança també és important: s’ha de tenir fe en un mateix. Si has superat el Batxillerat, saps perfectament com afrontar un examen. Respira fons, llegeix amb atenció els enunciats i mantingues la calma.

Consulta les instruccions higièniques i sanitàries

Per segon any consecutiu, les proves s’hauran de realitzar en un context de pandèmia És important tenir-les en compte i conèixer-les amb antelació, per evitar nervis innecessaris.

Per exemple, portar una mascareta de recanvi a la bossa ens pot donar més seguretat per si ens passa alguna cosa amb la que portem posada, i no haurem de pensar en alternatives de pressa.

Planificar-se és la clau de l’èxit

És molt recomanable crear un pla d’estudi per saber què estudiarem cada dia i organitzar-nos perquè sigui el més eficient possible. Si ho tenim tot sota control i complim els terminis establerts, la nostra confiança també es veurà augmentada.

Una bona idea és crear resums, esquemes i repassar cada matèria. Dedica un temps similar a cada assignatura.

Una part important i que no hem d’oblidar mai quan s’estudia és el descans: no deixis de fer coses que et distreguin i que t’agradin. És molt important desconnectar la ment de l’estudi de tant en tant per mantenir la concentració i seguir treballant amb rendiment.

Realitza exàmens d’altres anys

Realitzar proves d’altres anys ens acostumarà a les versions de les proves que ens trobarem el dia de l’examen: abans d’una gran actuació s’ha d’assajar. Ens donarà confiança i coneixement sobre el tipus d’examen i l’estil.

Comparteix dubtes amb els teus companys

A més de consultar al professor de cada matèria, també és bo crear grups d’estudi per repassar i preparar la prova. Posar en comú els problemes serveix d’ajuda per entendre algunes coses que no tenim clares i descobrir nous trucs que a altres companys han funcionat.