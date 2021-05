Del 25 al 31 de maig s’obriran les preinscripcions per estudiar el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries que ofereix l’Escola Agrària de l’Empordà. La formació professional es consolida com una de les millors vies d’inserció laboral dels més joves. Més del 90% dels alumnes d’aquest centre aconsegueix feina un cop acabat el curs.

En aquest cicle formatiu els estudiants rebran una formació pràctica i personalitzada, gràcies als grups reduïts d’alumnes, les visites tècniques a indústries agroalimentàries, les col·laboracions que es duen a terme amb professionals en actiu del sector, etc. Durant aquest mes de maig i fins al setembre, l’Escola Agrària de l’Empordà organitza visites concertades amb l’objectiu de mostrar les seves instal·lacions i explicar en què consisteixen aquests estudis. Tots els interessats poden demanar cita prèvia contactant amb l’escola.

El cicle formatiu s’imparteix en modalitat dual. Aquesta metodologia formativa permet a l’alumne adquirir bona part dels continguts del cicle formatiu en una empresa del sector agroalimentari, mitjançant una beca o un contracte de pràctiques remunerat. L’escola compta amb diversos convenis per a la formació dual amb empreses de diferents sectors: carni, fructícola, plats preparats, derivats de cereals… Amb l’objectiu de crear més vincles amb les empreses del sector agroalimentari, l’escola està organitzant un Speed Meeting, una jornada en línia amb l’objectiu d’ajudar les empreses a trobar els millors alumnes de formació professional dual, per tal que duguin a terme l’estada de pràctiques a les seves instal·lacions. Totes les empreses interessades poden posar-se en contacte amb l’escola per fer la inscripció en aquest programa. La formació professional dual permet als estudiants apropar-se al sector, viure una experiència professional i millorar la seva inserció laboral.

El centre formatiu, situat a Monells, pertany a la xarxa d’Escoles Agràries del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Va iniciar la seva activitat el 1971 i durant els últims anys s’ha consolidat com un líder en formació dirigida a la indústria agroalimentària. La seva finalitat és oferir un ensenyament integral als professionals del sector, des de cursos de formació inicial a través del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries fins a formació contínua que permeti acompanyar-los al llarg de tota la seva vida professional.

El passat 2020, l’escola va comptar amb 31 alumnes de formació inicial i va realitzar un total de 30 cursos i 40 jornades de transferència tecnològica, contribuint a l’actualització i l’ensenyament permanent dels professionals de la indústria agroalimentària i fomentant el relleu generacional del sector.