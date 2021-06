El psicopedagog i professor de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) Ramón Novella ha recomanat donar un "cop d'ull general al conjunt de la prova" de Selectivitat i contestar primer les preguntes curtes i senzilles.

En un comunicat, la institució ha explicat que, d'aquesta manera, segons Novella, s'"allibera l'ansietat inicial" i es guanya en seguretat.

"Pensar en el conjunt de la prova serveix també per contrarestar el temut bloqueig", ha afegit, explicant que és important evitar obsessionar-se amb una qüestió, atès que la limitació de temps fa que no es pugui dedicar massa temps a una única pregunta.

No obstant això, ha aclarit que cal assumir que seran uns dies d'ansietat: és una situació desconeguda sobre la qual hi ha dipositada moltes expectatives i "l'anormal seria anar a l'examen com si no passés res", ha apuntat Novella.

En els dies de l'examen, compartir amb altres companys la tensió interna és millor que guardar-se-la per un mateix, i també aportarà seguretat anar acompanyat per algun professor del centre; així mateix, cal planificar la jornada i cuidar les hores de son i l'alimentació.

Novella ha manifestat també que s'ha de conscienciar als alumnes perquè les celebracions posteriors a la fi dels exàmens es facin "adequadament i respectant els protocols".