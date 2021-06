Un total de 39.775 estudiants s'han matriculat aquest any en la prova d'accés a la universitat (PAU) que tindrà lloc la setmana vinent, entre els dies 8, 9, 10 i 11 de juny.

Aquesta xifra suposa un 99,65% d'inscrits respecte de la convocatòria ordinària del 2020, any en el qual es va batre el rècord d'inscrits, amb 39.904 alumnes.

Les proves d'aquest any segueixen marcades per la Covid-19 i aquesta situació ha obligat a continuar adoptant mesures acadèmiques i organitzatives per garantir la seguretat de tots els agents implicats en el desenvolupament de les proves, ha informat la conselleria de Recerca i Universitats.

En l'àmbit acadèmic, es mantindran les adaptacions adoptades en la convocatòria del 2020 pel que fa a flexibilitzar l'optativitat en l'elecció de les preguntes per facilitar que l'alumnat pugui resoldre cadascun dels exàmens amb independència de les circumstàncies que hagin tingut en el procés d'ensenyament i aprenentatge durant el curs escolar.

En l'àmbit organitzatiu, la prova es realitzarà també en quatre dies i es manté igualment la dispersió territorial en la ubicació dels tribunals, incorporant -com ja es va fer l'any passat- centres de secundària com a seu d'examen, a més de les habituals seus universitàries.

La principal novetat d'aquest any és la cessió d'espais per a les proves per part de dues universitats privades: la Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Concretament, la PAU 2021 se celebrarà en 225 tribunals (216 el 2020) situats a 62 municipis (63 el 2020) amb la finalitat d'evitar els desplaçaments en la mesura del possible, així com les esperes innecessàries entre exàmens a les diverses seus.

Del total d'alumnes matriculats, 31.821 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.130 són de matrícula lliure (procedents de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només s'examinen d'assignatures de la fase específica); i 3.824 procedeixen de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica.

Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2020-2021, la xifra d'alumnat que farà les proves PAU és gairebé la mateixa de l'any passat: 31.821 estudiants aquesta convocatòria front els 31.811 del 2020.

No obstant això, aquest any han aprovat el batxillerat un 79,33% dels matriculats en segon curs (46.193) enfront del 83,30% del 2020, en què la matrícula a segon de batxillerat va ser de 44.463 estudiants.

Pel que fa a l'alumnat de matrícula lliure, que va obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors, només es constata un lleuger increment en el col·lectiu d'estudiants que repeteixen la PAU per millorar nota i que ha augmentat, passant dels 363 de l'any 2020 als 410 de la present convocatòria.

En la resta de perfils, el nombre d'inscrits és inferior al de l'any passat: els alumnes lliures matriculats només d'alguna matèria de la fase específica són 3.174 (3.224 en 2020), els que repeteixen PAU perquè la van suspendre són 413 (579 el 2020), i també són menys els inscrits com a estudiants que han fet segon de batxillerat estranger (133, enfront dels 152 del 2020).