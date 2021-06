El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obligat el Govern a facilitar els enunciats dels exàmens de selectivitat en català, castellà i aranès. El TSJC estima així les mesures cautelars urgents demanades per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya. Ho fa un dia abans que comencin les proves, aquest dimarts a les 9.00 hores. El jutjat considera que l'elecció de la llengua dels enunciats de l'examen "no pot venir determinada per l'administració" i per això estima que estiguin disponibles en les tres llengües cooficials i que sigui l'alumne de forma individual el que esculli l'opció "en l'idioma oficia que estimi". La Generalitat disposa de tres dies per presentar al·legacions.