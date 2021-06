'Luces de Bohemia de Ramon Maria Valle-Inclán ha aparegut en les dues opcions de la prova de castellà i literatura de les PAU, així que els estudiants no han pogut evitar aquest clàssic espanyol. En l'opció A, els alumnes han hagut de respondre diverses preguntes sobre la sèptima escena de 'Luces de Bohemia' i posteriorment contestar dues preguntes sobre 'Nada' i fer un text argumentatiu sobre si hi ha prou llibertat en el periodisme actual. En l'opció B, les preguntes eren a partir de l'article de Riera, tot i que també hi apareixien sobre 'Luces de Bohemia'. A més, se'ls demanava un text expositiu sobre els avantatges i els inconvenients de col·leccionar objectes. En la part comuna, hi havia diverses preguntes de reflexió lingüística.