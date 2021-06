Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han arrencat aquest dimarts puntualment a les nou del matí a Girona. De fet, aquest any els alumnes han accedit amb més temps que mai a les aules per garantir que es compleixen amb tots els protocols sanitaris. Per això els tribunals han començat a cridar els estudiants per fer-los accedir a les aules passades les vuit. Totes les cadires estan separades amb la distància mínima i els alumnes hauran de portar mascareta durant totes les proves. Abans d'entrar a l'aula, els estudiants s'han desinfectat les mans amb gel hidroalcohòlic. Una vegada a dins, els han recordat totes les instruccions que s'han de seguir i també l'opció que tenen els alumnes per escollir l'idioma dels qüestionaris dels exàmens.

La majoria d'instituts han citat als alumnes a partir de dos quarts de vuit del matí al davant de les aules on des d'aquest dimarts s'examinaran de les PAU. L'objectiu era avançar-se al màxim per evitar que un problema d'última hora impossibilités que els alumnes fessin les proves. A la Universitat de Girona a les vuit en punt els tribunals ja estaven ultimant tots els detalls i abans d'un quart de nou anaven cridant tots els alumnes per ordre alfabètic. A mesura que els anaven cridant els indicaven l'aula on havien d'anar i ja podien accedir a dins de l'edifici.

Abans d'entrar, els alumnes es desinfectaven les mans amb gel hidroalcohòlic i el responsable de cada tribunal comprovava que cada estudiant portés el seu DNI. Una vegada fetes les comprovacions els indicaven les cadires on havien de seure. La cadira que hauran d'ocupar durant els tres dies de proves, sense excepcions.

Una vegada les aules han quedat plenes, ha estat el moment de recordar totes les instruccions de les PAU als alumnes. Mantenir les distàncies, no treure's la mascareta en cap moment eren els consells més repetits. A més, els membres dels tribunals recordaven la resolució del TSJC d'aquest dilluns: tots els alumnes podran escollir en quina de les tres llengües oficials volen fer les proves fora dels exàmens de llengua.

I quan faltaven un parell de minuts per les nou, ha començat el repartiment de les proves. Amb els nervis a flor de pell, els alumnes acceleraven la respiració mentre repassaven tot el que havien estudiat durant les últimes setmanes abans de plasmar-ho al paper.

Sense incidències a Girona

La coordinadora de les PAU a la demarcació de Girona, Manuela Hidalgo, ha detallat que l'inici de les proves s'ha fet sense cap incidència. Hidalgo ha afirmat que les onze seus han començat puntualment les proves i que no s'ha trobat amb cap casuística peculiar.

Hidalgo ha recordat que aquest any les proves mantenen el format descentralitzat a Girona amb onze seus, una més que el curs passat. El principal motiu és que aquest any molts instituts que són subseus de Girona encara estan fent classe amb la resta de cursos de l'ESO i batxillerat. Això impedeix tenir tots els espais que tenien disponibles l'any passat, ja que es va fer a principis de juliol i tothom havia acabat el curs.

Tot i així, Hidalgo ha remarcat la "bona relació" que hi ha amb els instituts que formen les subseus per la implicació de tot el professorat a l'hora de garantir totes les condicions per fer les proves.

Previsions estables pels exàmens en castellà

La coordinadora de les PAU a Girona no preveu "res diferent" respecte a altres anys pel que fa a la demanda d'enunciats en castellà a les proves. Manuela Hidalgo ha recordat que els vigilants "informen els estudiants" de la possibilitat de fer les PAU en català, castellà o aranès i també hi ha un cartell a cada aula que ho anuncia. De tota manera, no preveu que hi hagi més demanda que en altres anys.

De fet, la coordinadora ha recordat que cada any ja tenien preparat "un nombre d'exàmens en castellà" per aquells alumnes que preferissin canviar de llengua. Tot i així, per complir amb la resolució del TSJC ara es fa entrar "una mica abans" als alumnes per preguntar en quina llengua volen fer les proves.

En el cas en què no hi hagués prou còpies d'un examen en concret, Manuela Hidalgo ha recordat que poden fer-ne "còpies" i garantir el dret de tots els estudiants.

Els alumnes, nerviosos

Alguns dels alumnes que aquest matí s'han començat a examinar de les PAU han assegurat que arribaven nerviosos a les proves. Els nervis, però, s'han anat desinflant a mesura que passava el matí. És el cas de la Paula Pèrez i la Irene Cubarsí, que han explicat que en veure que estaven "amb molts companys de classe", les ha tranquil·litzat.

A més, a l'hora de fer la prova de castellà han pogut comprovar que era "el mateix nivell" dels exàmens que han fet a batxillerat. En la mateixa situació hi ha les estudiants Cristina Malé i Paula Castín, que han assegurat que la primera prova de Llengua castellana era "molt assequible" per tots aquells que haguessin rebut "una bona preparació" durant el batxillerat.

En Roger Parramon també ha sortit satisfet de la primera prova. "Venia molt preocupat per aquest examen", ha explicat. Tot i així, ell i el seu company, Arnau Bossacoma, han assegurat sortir "bastant contents" de l'examen.