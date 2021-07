Les notes de tall per a l'accés a la universitat del curs 2021-2022 es faran públiques dimecres que ve, però els estudiants, que estan a l'espera de conèixer quin serà el seu futur, ja poden saber a partir d'aquest dilluns si han pogut accedir al grau i universitat que havien reclamat en la seva llista de preferències. N'hi ha prou amb entrar en el portal d'Universitats per a realitzar la comprovació. No s'informa sobre les notes de tall però l'interessat sí que pot cerciorar-se de si s'han complert les seves expectatives. És a dir, si estudiarà el que vol.