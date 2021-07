El grau en Medicina i la doble titulació en Biologia i Biotecnologia es mantenen per tercer any consecutiu com els estudis de la Universitat de Girona (UdG) que tenen la nota de tall més alta. En concret, amb unes notes de 12,774 i d'11,768. No són les úniques, però, que superen el 10. A la UdG, de fet, hi ha nou estudis més que es troben per damunt d'aquest llistó. Aquest any, la UdG ha registrat una lleugera davallada en les sol·licituds d'estudiants que l'escullen com a primera preferència (de les 3.895 del curs passat ara es passa a 3.841). De totes maneres, però, les tres primeres titulacions que encapçalen el rànquing (Fisioteràpia, Infermeria i Medicina) sí que han registrat un increment notable de peticions.

Aquest any, hi ha hagut 3.841 estudiants que han escollit la UdG en primera preferència per començar-hi un grau a partir del curs vinent. Això representa un lleuger descens en relació amb el 2020, perquè aleshores van marcar la casella de la UdG en primera opció un total de 3.895 estudiants.

De totes maneres, però, sí que els graus de ciències de la vida i la salut han experimentat un increment notable de preinscripcions. A la UdG, la titulació més demanada aquest 2021 ha estat Fisioteràpia, amb 410 sol·licituds (l'any passat, van ser-ne 276).

A aquesta, la segueixen Infermeria, amb 344 preinscripcions i Medicina, amb 304. El curs anterior, una i l'altra n'havien tingut 274 i 259). El pòdium dels estudis més demanats a la UdG es manté, de fet, igual que el curs passat.

El llistat de les deu titulacions més demanades es completa amb Psicologia (164), Dret (151), Administració i Direcció d'Empreses (145), Publicitat i Relacions Públiques (110), Mestre d'Educació Primària (109), Enginyeria Informàtica (106) i Criminologia (101).

12,774: la nota més alta

Pel que fa a les notes de tall, aquest curs 2021-2022 Medicina i el doble grau en Biologia i Biotecnologia es mantenen com les més altes de la UdG. La primera amb un 12,774; i la segona, amb un 11,768. La universitat subratlla que, de fet, "aquest any ha augmentat la nota de tall en nou de les primeres deu titulacions" que encapçalen el rànquing.

A més, aquest curs hi ha onze estudis que tenen un nota de tall per sobre del 10 (mentre que l'any passat, n'eren vuit). A Medicina i el doble grau en Biologia i Biotecnologia les segueixen la doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i Dret (11,224), el doble grau en Biologia i Ciències Ambientals (11,026), Biotecnologia (10,89), Infermeria (10,884), Enginyeria Biomèdica (10,734), la doble titulació en Criminologia i Dret (10,704), Biologia (10,506), el doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i Economia (10,492) i la doble titulació de Mestre d'Educació Infantil i Primària (10,456).

"Els graus relacionats amb ciències de la vida i la salut mantenen la seva presència habitual a la graella amb notes de tall elevades, fet que demostra '’interès cap a aquest àmbit de coneixement", destaca la universitat. A més, la UdG també subratlla que les dades "també mostren la consolidació de la presència de dobles titulacions entre els deu estudis més sol·licitats".

Per al proper curs, la UdG manté l'oferta de 3.595 places, la mateixa que el curs anterior.