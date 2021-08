Les famílies gastaran de mitjana per cada fill escolaritzat entre els 3 i els 18 anys un total de 1.890 euros durant el pròxim curs escolar, segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

La despesa anual varia segons el cicle educatiu i la regió on es resideixi, però sobretot per la mena de centre on es matriculi. Els qui acudeixin a un col·legi o institut públic afrontaran un cost anual mitjà de 968 euros enfront dels 2.704 dels qui vagin a un centre concertat i els 6.247 dels qui triïn un privat.

Aquests conceptes són els que més pes tenen en la factura escolar, excepte en l'educació pública, on la matrícula i les quotes són inexistents.

En total, suposen el 57% del cost anual d'un centre concertat (1.222 euros de mitjana) i el 82% d'un centre privat (4.492 euros de mitjana).

En segon lloc, la principal càrrega econòmica per a les famílies és el menjador: 95 euros al mes en centres públics, 127 en concertats i 146 en privats.

El segueixen les activitats extraescolars, amb costos també molt diferents segons la mena de centre: 64 euros al mes en col·legis i instituts públics, 76 en concertats i 92 en privats.

Aquestes despeses són més habituals en els cicles d'Infantil i Primària.

#Consumo Los alumnos de centros públicos afrontarán un gasto anual de 968 euros; en un concertado, 2.704 euros y, en privado, 6.247 euros.

➡Las familias de Cataluña y Madrid son las que más gastan. Las que menos, las de las dos Castillas y Galiciahttps://t.co/qrgIYatuz8 — OCU (@consumidores) 26 de agosto de 2021

Una altra despesa significativa és el que es refereix als llibres de text, que també varia segons la mena de centre: 148 euros a l'any en col·legis i instituts públics, 228 en centres concertats i 234 en privats. Aquesta despesa a més augmenta progressivament segons s'avança de curs.

Precisament sobre la venda de llibres de text, la treballadora d'una llibreria ha explicat que a causa de l'auge de l'ús de tauletes i plataformes digitals a les aules, les vendes d'aquest producte han disminuït; "hi ha moltes llibreries que estan tancant", ha assegurat.

L'uniforme, habitual en el 80% dels centres concertats, suma una mitjana d'altres 176 euros a l'any. La resta de les despeses corresponen a material escolar (88 euros de mitjana any), excursions (79 euros) i quotes de l'AMPA (26 euros).

"Enguany he hagut de renovar la motxilla, ha costat al voltant de 50 euros", ha explicat a Efe la mare d'un escolar que ja porta gastat, segons indica "al voltant de cent euros" només en llibres.

Fer front a les despeses al setembre és una tasca que els pares organitzen amb anticipació; en resposta a la pregunta de com afronta les despeses derivades de la tornada, aquesta mare ha explicat que cerca diferents maneres d'estalviar: intercanvi de llibres amb altres alumnes, plans de l'ajuntament per a cedir llibres...

Un últim aspecte a tenir en compte és la regió on es resideix; les famílies de Catalunya i Madrid són les que més gasten en educació: al voltant de 2.400 euros a l'any per fill de mitjana, i les que menys són les de les dues Castelles i Galícia: uns 1.100 euros.

Amb totes aquestes dades, extrets de l'enquesta que ha realitzat a 1.115 pares amb fills en el citat tram d'edat, l'OCU adverteix de l'important desemborsament que suposa per a les famílies la tornada a l'escola, especialment per a aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i que han augmentat per la crisi.

Per això, l'organització demana a les administracions que s'ampliïn i generalitzin les ajudes destinades a les famílies amb fills en edat escolar més vulnerables.