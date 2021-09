La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ha obert el període de matriculació per participar en els màsters, postgraus i cursos d'especialització del curs 2021-22. Es tracta d'una àmplia oferta formativa que inclou tota classe de sectors professionals i que permet a l'alumne fer "la cursa de la seva vida", tal com subratlla el lema de la Fundació, de la manera més còmoda. En un context de pandèmia com l'actual, la formació no pot quedar estroncada, i per això la Fundació ha posat en marxa una nova modalitat híbrida, disponible en alguns dels cursos i que permet a l'alumne triar entre assistir a classe presencialment o seguir-la per videoconferència.

Entre les novetats més destacades d'aquest any hi ha el curs de postgrau de Gòspel Sistèmic, un Recurs Musical d'Intervenció Social i Creixement Personal, que té una part de les classes en línia i que farà les sessions presencials a un lloc tan privilegiat com el Balneari Vichy Catalán. Enguany també tindrà lloc la primera edició del màster de Dansa Teràpia Expressiva-Correctiva i Salut Psicocorporal, que vol formar professionals en una tècnica interdisciplinari que integra música, dansa, gimnàstica correctiva, moviment expressiu, massatge, psicologia i mindfulness, així com tècniques de meditació i ioga. Aquests són dos exemples que tenen una modalitat mixta de presencialitat i virtualitat.

La Fundació UdG també inicia dos nous cursos d'especialització: Qualificació Professional per a Persones Avaluadores de la Dependència, que permetrà adquirir els recursos per valorar la situació de dependència reconeguda per la Llei de Dependència. El segon és Estratègies de Màrqueting B2B en l'Era Digital, que es farà en línia a través del programa Zoom.

D'altra banda, també hi ha un Curs de Postgrau en Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat, que pretén ensenyar eines i estratègies per educar de manera inclusiva la diversitat de l'alumnat. A més, també destaca l'ambiciós Màster d'Intervenció Terapèutica Assistida amb Cavalls, una formació especialitzada que permet aprofundir en el món dels cavalls en tots els seus àmbits per aplicar-ho a una àrea de coneixement completament innovadora.

El curs de Postgrau en Màrqueting, Comunicació Digital i Xarxes Socials també enceta una nova edició dirigida als qui vulguin aprendre a dissenyar i implementar estratègies de màrqueting i comunicació digital. I en el sector de la construcció, els més interessats a aprendre tots els avantatges de la nova metodologia BIM podran optar al diploma de Postgrau en BIM de dues especialitats: Gestió de Projectes en l'entorn BIM i Producció de Projectes en l'entorn BIM.

Podeu consultar tota l'oferta aquí.