L'acte acadèmic d'inauguració del curs 2021-2022 del sistema universitari català s'ha fet la Universitat de Girona aquest dijous al migdia i tant la lliçó inaugural com el conjunt de testimonis que han explicat la seva experiència en relació amb la universitat han girat al voltant de l'equitat, la igualtat d'oportunitats i, en definitiva, la inclusió.

Durant el discurs inaugural, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat el focus en aquests aspectes i ha refermat el compromís del Govern en continuar impulsant polítiques que garanteixin "l'accés de tothom a tots els serveis públics". Aragonès ha situat els pressupostos del 2022 com la gran "oportunitat per avançar" i reforçar un sistema universitari "divers, de qualitat i reconegut internacionalment".

El president també ha recordat que, més enllà dels pressupostos, el Govern ja ha anat impulsant polítiques per garantir la igualtat d'oportunitats i que han permès la rebaixa del 30% en els preus dels graus i del 40% en els màsters: "Continuarem amb les polítiques d'inclusió".

Aragonès ha remarcat que aquest dijous han inaugurat un curs que ha pogut recuperar la presencialitat i ha apuntat que això és "absolutament enriquidor" per als universitaris. El president ha agraït a la comunitat educativa els esforços per garantir la docència mentre han durat les restriccions i ha situat les universitats catalanes en un "paper fonamental" en l'etapa de reconstrucció social, econòmica i també emocional després de la pandèmia.

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha defensat un model universitari "lliure i crític" i amb el català com a "llengua pròpia". En la mateixa línia que Aragonès, ha destacat que el Govern "no pot deixar passar l'oportunitat dels nous pressupostos" per impulsar millores que el sistema universitari "mereix". De fet, la consellera situa tres "missions" en relació a les universitats: augmentar el finançament, millorar les infraestructures científiques i garantir el relleu generacional.

El rector de la UdG, Quim Salvi, tampoc ha deixat passar l'oportunitat de reclamar un millor finançament per a les universitats: "Cal adaptar-nos, canviar el focus i impulsar un model universitari que vagi de la quantitat a la qualitat, i això passa per un nou model de finançament que promogui la qualitat i impregni tota la universitat".

Abans de l'inici de l'acte, que s'ha fet a l'Aula Magna Modest Prats i ha comptat amb la presència dels rectors de les universitats catalanes, l'alcaldessa de Girona, el subdelegat del govern espanyol i càrrecs electes municipals, Aragonès i Geis han signat el llibre d'honor de la UdG.