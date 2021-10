La sèrie de Netflix 'El juego del calamar' s'ha convertit en un fenomen a escala mundial. No només per les seves dades d'audiència, que han superat a qualsevol estrena d'aquesta plataforma, sinó també per les conductes d'imitació violentes que els nostres fills i filles reprodueixen després de veure la sèrie. La trama d'El juego del calamar' versa sobre com uns participants han de superar diversos jocs de supervivència infantils com l'amagatall anglès, les caniques o la corda, per guanyar un premi que s'eleva a 39 milions de dòlars. En cas que no superin les proves, no només són eliminats, sinó que són assassinats.

La sèrie sud-coreana s'ha fet famosa entre nens i adolescents, malgrat que l'edat recomanada per al seu visionat és els 16 anys. Fa uns dies saltava la notícia de les conseqüències d'aquesta sèrie: els nens d'una escola de San Sebastián de los Reyes estaven imitant al pati del col·legi aquests jocs i disparaven als nens que perdien, tal com succeeix en la sèrie. En altres països com Bèlgica també hi ha hagut casos similars: els nens juguen a l'amagatall anglès i qui perd és agredit.

Per què els teus fills no han de veure 'El Juego del Calamar'

Els teus fills i filles menors de 16 anys no han de veure aquesta sèrie. T'expliquem els motius:

Inclou contingut violent

'El Juego del Calamar' no és una sèrie educativa amb valors que volem que aprenguin els nostres fills i filles. Assassinats, tortures, violència sexual cap a la dona... Els nostres fills quan consumeixen aquest tipus de contingut normalitzen la violència, la qual cosa repercuteix que en el seu futur no sàpiguen identificar si ells o una altra persona es troba en una situació violenta. A més, encara que la sèrie pretengui fer una crítica cap a l'avarícia pels diners, ja que els participants gaudeixen veient morir als seus companys en estar ells més a prop d'aconseguir el premi, els nostres fills no saben descodificar aquests missatges crítics.

Els nens aprenen per imitació

Els nens aprenen i imiten les conductes que veuen al seu voltant. No saben com comportar-se, no saben com actuar en la societat, per la qual cosa prenen com a referència als seus pares, als seus amics, professors, però també a allò que veuen a les pantalles. És la nostra responsabilitat que tinguin referents sans en els quals fixar-se.

No tenen desenvolupat el seu pensament crític per diferenciar entre realitat i ficció

Els nens no tenen el seu cervell desenvolupat al complet. Tampoc tenen desenvolupat el seu pensament crític com per reconèixer que el que estan veient és un contingut violent que no s'ha de replicar en la realitat. La seva mirada no reconeix que el que veuen en la pantalla és fictici i no real. Com ens deia José Carlos Ruiz, filòsof expert en pensament crític, en aquesta entrevista: «És fonamental fer-los entendre que les pantalles tenen un llenguatge visual diferent que la realitat. I dins d'aquestes pantalles, és molt important que sàpiguen distingir entre la intencionalitat de les imatges d'una pel·lícula, d'Instagram, de TikTok...».

Consells perquè els nostres fills no estiguin exposats a aquestes violències audiovisuals

Els nostres fills necessiten rebre una educació que els permeti identificar la violència del contingut audiovisual:

Educació de la mirada

Vivim en un món hiperconnectat. Els nens s'estan convertint en nadius digitals. A l'escola ja no aprenen amb llibres, sinó amb tauletes. No podem evitar que estiguin exposats a les pantalles i als continguts audiovisuals, però sí que podem educar la seva mirada perquè puguin discernir que allò que veuen en les sèries o en les pel·lícules no és real. Aquesta educació no només concerneix els pares i mares, sinó també als centres educatius.

Control parental

El control parental permet que tot contingut que no sigui adequat a la seva edat no els aparegui en les plataformes de streaming com Netflix, HBO o Prime Video. És una eina perfecta per seleccionar les sèries i pel·lícules que poden veure els nostres fills sense haver de preocupar-nos. Aquest control parental sempre és preferible que vagi acompanyat d'una educació digital.

Conversar amb ells sobre els continguts que consumeixen

Si estem preocupats pels continguts que consumeixen els nostres fills, podem proposar-los veure'ls en família o podem preguntar-los de què va la sèrie o pel·lícula que estan veient. Si estan consumint continguts no apropiats a la seva edat o en el cas que vulguin veure una sèrie com 'El Juego del Calamar' perquè la resta dels seus amics l'han vist, els hem d'explicar que no tenen l'edat encara de consumir-los i que no és adequat per al seu desenvolupament. Si els donem els motius i les nostres raons, els nostres fills entendran la nostra posició i estaran desenvolupant el seu pensament crític.