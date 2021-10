Centenars de professors i treballadors de l'àmbit de la salut s'han concentrat aquest dijous al migdia a les portes de la Delegació del Govern a Girona per protestar contra la temporalitat en el sector públic. Consideren que hi ha massa treballadors amb contractes temporals i demanen que les administracions els permetin passar a ser funcionaris si ja fa més de tres anys que estan en aquesta situació. Els sindicats demanen un concurs de mèrits i es mostren en contra de la proposta de llei que fa el govern espanyol per reduir el nombre d'interins. El 30% dels professors a la demarcació de Girona son interins i els sindicats acusen als governs espanyol i català de «mala planificació» per haver arribat a aquesta situació.

La vaga de professors interins d'aquest dijous ha culminat a Girona amb una concentració a les dotze del migdia davant de la Delegació del Govern a Girona. Centenars de treballadors interins s'han aplegat per protestar en contra de «l'abús de la temporalitat» que fan les administracions. La portaveu del sindicat USTEC-STES a Girona, Glòria Polls, ha recordat que el 30% dels professors que hi ha a les comarques gironines es troben en aquesta situació i per això ha demanat que es regularitzi la seva situació. Des del sindicat de docents reclamen que els professors que fa més de tres anys que fan d'interins puguin convertir-se en funcionaris a partir d'un concurs de mèrits restringit. Aquest procés hauria de ser objectiu i basat en l'antiguitat del treballador, sense fer entrevistes ni proves eliminatòries.

De fet, Polls ha recordat que estar-se més de tres anys amb un contracte d'interinatge és un «frau de llei» i per això ha reclamat a les administracions que hi posin solució. Malgrat tot, la portaveu gironina d'USTEC es mostra contrària a la proposta de llei que planteja el govern espanyol per acabar amb la temporalitat. Les institucions europees exigeixen al govern espanyol que posi fi als elevats percentatges de treballadors temporals i que només hi hagi un 8% de persones que no tenen un contracte fix. Per això, els sindicats reclamen que les administracions espanyola i catalana posin fil a l'agulla per convertir a tots els treballadors temporals en funcionaris. En la concentració també hi ha participat el sindicat IAC i el CATAC, dels sectors de l'administració de la funció pública i la sanitat pública. Aquestes dues formacions sindicals també han exigit solucions concretes a les administracions per reduir l'elevat nivell de treballadors temporals que hi ha.

Consideren que cal convertir a funcionaris de carrera tots aquells que faci més de tres anys que tinguin un contracte temporal o un d'interí i que ho facin sense haver de fer cap mena de prova extraordinària, senzillament reconeixent la seva antiguitat i els mèrits aconseguits durant tot aquest temps. Els sindicats han llegit un manifest davant dels treballadors concentrats a la Delegació del Govern a Girona, mentre aquests cridaven 'Iceta ballarí, posa't tu d'interí' o "Les que hi som, ens quedem". Poc abans de la una del migdia, s'ha dissolt la concentració.