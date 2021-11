Major prevalença de la violència física, ús dels mitjans digitals que faciliten el control de la víctima i un cicle de maltractament més explosiu en el qual es passa ràpidament dels primers signes d'alarma a les agressions de gravetat: així és la violència masclista en adolescents i joves. Entendre la gelosia com a mostres d'amor i la perpetuació d'acusats estereotips de gènere que distorsionen la percepció de les relacions de parella, la falta d'experiència emocional de les víctimes i la tecnologia com a eina facilitadora del mal són alguns dels elements del maltractament masclista en les edats més joves. «Es considerava que hi havia coses superades gràcies a l'educació d'una època més igualitària, però apareixen conductes de control extrem que amb rapidesa poden tornar-se situacions violentes», explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la magistrada de la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, Esther Erice.

«La violència sobre la dona té una capacitat adaptativa brutal i en el cas dels més joves s'adapta a les formes peculiars d'interaccionar que es faciliten pels mitjans digitals. La ciberviolència facilitarà la violència de control en totes les seves manifestacions, inclosa la sexual. El nombre de delictes que veiem en els jutjats i que tenen a veure amb fonts digitals ha augmentat, fonamentalment en els joves. (...) Les situacions de violència, en comparació amb el que es veia fa uns anys en els jutjats, són més greus», assevera Lucía Avilés, magistrada del Jutjat penal número 2 de Mataró (Barcelona). Segons la macroenquesta de Violència contra la Dona 2019, el 19,3% de les dones d'entre 16 i 24 anys que han tingut parella ha patit violència física i/o sexual dels seus companys sentimentals; el 43,1%, violència psicològica; i el 43,8%, violència de control.

MALTRACTAMENT DES DELS 12 ANYS

La Fundació ANAR ha atès més de 15.000 casos de violència de gènere amb víctimes menors des de 2009 i alerta d'un increment en el temps, ja que en aquests anys l'atenció s'ha multiplicat per deu: «Les noies comencen a trucar-nos des dels 12 anys, com la tecnologia està tan accessible i molta d'aquesta violència s'exerceix a través d'ella, ja comencen a patir situacions de control. L'edat mitjana de la víctima menor és de 15,8 anys», indica la directora de les Línies d'Ajuda ANAR, Diana Díaz. La violència masclista en edats primerenques es diferencia de la que es detecta en edats adultes, com detalla la jutgessa Cira García, magistrada del jutjat de violència sobre la dona de Castella-la Manxa i coordinadora de Violència de Gènere de Jutgesses i jutges per a la Democràcia.

En primer lloc, els agressors en les parelles més joves se serveixen de la tecnologia per exercir la seva violència: ciberassetjament, control, i ciberamenaces són molt freqüents. D'altra banda, l'absència de convivència influeix, ja que el sotmetiment i el control del maltractador difereix quan viu sota el mateix sostre de la víctima i preval la violència psicològica, l'insult, l'assetjament i l'amenaça contínua a la dona. A més, no es pot perdre de vista que la forma en la qual perceben la violència els nois i les noies més joves és diferent: «Això sí que és un problema, la normalització d'aquestes conductes». L'adolescència és un «moment molt vulnerable» i patir maltractament en la primera relació sentimental pot marcar la vida de la dona: «La gravetat és enorme, perquè no tens perspectiva emocional ni de risc, no tens recursos emocionals per afrontar aquesta situació. Es va normalitzant, no sóc capaç de detectar-ho, tolero altes dosis de violència. Al principi són micromasclismes, coses molt simbòliques com 'no et vesteixis així', però després estan tolerant aïllament, abusos i violència física de tota mena».

La falta de maduresa impedeix a la noia entendre el que està passant en un moment crític de descobriment del qual són les relacions sentimentals i així tolera i normalitza les formes de control, els insults i desqualificacions. Sense ser conscient que és víctima, la violència va escalant a formes cada vegada més greus. L'agressor l'aïlla i talla el contacte amb els qui poden influir en la víctima. Així que «elles assumeixen que la violència és inevitable en les relacions de parella i a vegades fins i tot justifiquen a l'agressor fins a l'extrem», subratlla Díaz. La magistrada Avilés explica que al seu jutjat arriben casos en els quals s'entrecreuen agressions físiques, violència sexual, violència de control i psicològica, també digital, actituds vexatòries, fins i tot avortaments i embarassos forçosos: «Hi ha un còctel bastant explosiu». Les expertes coincideixen que l'arrel del problema té a veure amb l'educació emocional, amb la consideració de la gelosia com a prova d'amor i amb la percepció distorsionada del que és una relació de parella. En l'actualitat, 190 noies menors de 21 anys porten polseres de control telemàtic perquè la seva vida corre un alt risc a causa de l'amenaça de les seves parelles o exparelles.

EXIGIR LES CLAUS DEL MÒBIL COM A GEST D'AMOR

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere posa l'accent en la macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 que la concepció de les relacions sentimentals entre persones joves difereix bastant de la de dones adultes: les noies «tendeixen en major mesura a idealitzar el concepte de l'amor romàntic, la qual cosa pot portar-los a confondre l'amor o la passió amb la gelosia i el control». El Baròmetre Joves i Gènere 2021 de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció treu a la llum dades preocupants: tres de cada deu nois d'entre 15 i 29 anys entenen que una parella limita la llibertat i normalitzen la gelosia com a prova d'amor. A més, el 18,1% reconeix que és normal mirar el mòbil de la parella i un de cada cinc creu que la violència de gènere no existeix, sinó que és un invent ideològic.

La magistrada Estarrufi denúncia que els nois reben per múltiples canals (xarxes socials, videoclips, sèries, pornografia, televisió...) estereotips d'un «masclisme actiu» en els quals es projecta una imatge de submissió de la dona, amb relacions personals mancades de valor i propiciadores de desconsideració i agressivitat. «Quan parlem de violència masclista en adolescents són relacions plagades d'actituds de desigualtat, de control ferri de quina roba et poses, amb quins amics surts, tenir les claus del mòbil, el control de les xarxes socials. Les claus es demanen com a prova d'amor», matisa Díaz. La tecnologia facilitarà la violència en totes les seves manifestacions, com anuncia Avilés. La ciberviolencia augmenta la capacitat de fer mal, de sotmetre, acorralar i intimidar a la víctima. ANAR precisa que en gairebé el 70% dels casos de violència de gènere que afecta menors està implicada la tecnologia. Segons les seves dades, la violència física és present en el 44,3% dels casos i la directiva de la fundació incideix en què és «moltíssim».

A més de la prevalença de la violència física, superior en joves que en edats adultes, aquesta és explosiva i el cicle (festeig-violència) és molt més ràpid: «Són situacions en les quals de sobte hi ha una agressió perquè es culpabilitza a la parella per haver estat amb les amigues, per anar vestida d'una determinada manera o no haver volgut mantenir relacions sexuals. I en un espai molt curt de temps es reprèn la relació, amb un temps bo i després torna a produir-se aquesta situació». «Una vegada que es produeix una vegada, les següents fases són molt ràpides. La parella es vincula i es viu amb molt de romanticisme, després hi ha una fase de tensió en la qual l'agressor, per qualsevol motiu, troba una sospita i es produeix una explosió de tensió. Amb la violència, la víctima intentarà escapar i interrompre la relació, però l'agressor l'anirà a buscar i començarà un 'bombardeig d'amor' per reconquerir-la. Tornem a la lluna de mel i a la tensió», descriu Díaz.

La presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del CGPJ, Ángeles Carmona, sostenia fa uns dies que aquestes noies tendeixen, per desconeixement, a minimitzar actes que són constitutius de delicte i a justificar als maltractadors. A més, pateixen de forma més dramàtica l'aïllament de la violència de gènere, perquè temen a l'agressor i la reacció dels seus progenitors i senten vergonya de reconèixer-se com a víctimes. Carmona insisteix que l'educació és clau per canviar aquesta realitat. La llei contra la violència de gènere, que es va aprovar el 2004, va suposar un canvi enorme per deixar de considerar la violència en l'àmbit de la parella com un assumpte privat i per començar a apreciar la magnitud d'aquest problema estructural. No obstant això, la fiscal Inés Herreros subratlla en declaracions a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la llei no ha vingut compassada amb una sensibilització envers el gènere masculí. «Veuen amenaçats els seus privilegis, viuen en la primera generació en la qual s'ha posat la lupa sobre el masclisme. Els seus pares sentien que les seves accions eren impunes, ells no. (...) Existeix una bretxa de gènere molt important en la joventut: les noies cada vegada estan més conscienciades dels seus drets i de les múltiples discriminacions que pateixen i els nois no es mouen de l'espai de la generació anterior, consideren que ja hi ha igualtat i que elles són unes exagerades i es queixen», precisa. El fiscal explica que els nois pensen que això no va amb ells i se senten ofesos i preocupats «quan s'adonen que conductes que ells mateixos realitzen han portat al calabós a un company o amic seu i no ho entenen».