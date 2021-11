Quan es produeix una situació de bullying, solem centrar-nos en qui exerceix l'assetjament i en l'assetjat. Sens dubte, són els principals protagonistes de l'escena. Però què ocorre amb els actors secundaris, amb tots aquests nens i nenes que observen com ocorre l'assetjament?

Sense adonar-nos-en, transmetem als nostres fills i filles uns certs mantres que després ells assimilen i apliquen en les seves vides al peu de la lletra. “A ningú li agraden els 'xivatos'”, “manten-te allunyat dels embolics”, “no et fiquis en els assumptes dels altres”… Això, sumat a la por de ser el “següent” a ser assetjat o ser desplaçat del grup, pot derivar en el silenci o la complicitat dels observadors.

4 tipus de testimonis en situacions de bullying

Com ens explica el psicòleg David Cuadrado, existeixen quatre tipus d'observadors quan es produeix una situació d'assetjament escolar.

Els assistents

Alumnes que “ajuden” a l'assetjador encara que no hagin estat ells els qui comencessin. El perill principal és que es converteixin ells mateixos en assetjadors en curt termini o que reforcin de tal manera als primers que augmentin el grau i violència de l'assetjament.

Els reforçadors

Ovacionen, comenten positivament, mostren en xarxes socials, donen feedback positiu i de reforç als actes de l'assetjador. Ells faciliten, sovint, la imatge positiva de l'assetjador o la negativa de la víctima. Són els qui més ajuden a distribuir per xarxes socials les imatges i frases fomentant el ciberassetjament. Corren el risc de convertir-se en assistents.

Els externs passius

No s'immisceixen. Fugen de la situació. Recullen aquesta frase que hem comentat abans d'alguns pares: “no et fiquis en embolics”. En la major part dels casos arriben a racionalitzar el succeït teoritzant sobre què ha fet la víctima per a merèixer aquest tracte.

Els defensors

Prenen partit per la víctima. Els secunden i consolen. Sovint després del succés. Només poques vegades abans o durant l'assetjament. Són els qui s'atreveixen a posar-ho en comunicació a professors i pares.

El paper de les mares i pares amb el bullying

La postura que adoptem i que transmetem als nostres fills i filles respecte a aquestes situacions serà determinant a l'hora de configurar els comportaments que després ells acabaran duent a terme. En aquesta ponència de Carmen Ruiz Repullo sobre la violència de gènere en adolescents, la sociòloga ens instava a “deserotitzar al fanfarró i erotitzar al friqui”. Deixar d'idealitzar la figura del "xulo", el "rebel" que va per l'escola a l'estil Mario Casas a “Tres metros sobre el cielo”. I encara una més: erotitzar i enaltir "el xivato". L'acuseta que es converteix en heroi, el que veu una situació d'assetjament i li ho diu als seus pares o als seus professors, el que acudeix a la recerca d'ajuda, el valent que no consent amb el seu silenci.

Aquests són els valors que hem de transmetre als nostres fills i filles, que davant les injustícies no es quedin callats.

El bullying no és una cosa que afecta solament a qui ho pateix i a qui ho exerceix, la societat sencera ha d'unir-se, cadascun des de la seva posició, per a lluitar contra aquesta xacra que continua afectant els nostres joves. Segons dades de la UNESCO de 2018, un 32% dels alumnes ha estat intimidat per part d'algun company en l'últim mes.

En definitiva, educar als nostres fills en l'empatia, en la intel·ligència emocional, entrenar la seva assertivitat i la confiança en si mateixos, reforçar la seva autoestima… seran factors indispensables perquè es converteixin en persones capaces de viure en societat, que no es deixin calcigar i que aixequin el cap davant les injustícies.

Tots els pares i mares volem que els nostres fills siguin uns "xivatos". Perquè això significarà que han après els millors valors que els hem pogut ensenyar, i ens farà sentir-nos tremendament orgullosos d'haver criat i educat a persones que no li donen l'esquena al bullying.