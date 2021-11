La Fundació Bofill ha reclamat al Departament d'Educació que apliqui un sistema de finançament asimètric segons les seves necessitats. Això permetria que els centres amb més complexitat social i territorial rebessin més recursos. L'organització calcula que si s'apliqués un sistema de fórmula d'aquestes característiques, un centre públic de primària de màxima complexitat passaria de rebre 5.246 euros per alumne i any a 6.860. Segons els seus càlculs, els centres públics amb alumnat vulnerable només reben actualment 800 euros més per alumne, quantitat «insuficient» per garantir les necessitats. La fórmula plantejada requereix un increment del 15% del pressupost actual, uns 60 milions d'euros, per això reclama mantenir els 570 milions d'euros extra per la covid.