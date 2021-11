El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat que té «garanties» de la ministra d'Educació, Pilar Alegria, que el govern espanyol no demanarà l'execució de la sentència sobre el 25% de castellà a les aules. En declaracions a RAC1, ha dit que la ministra li va traslladar aquest dimarts que el que faran és emplaçar al fet que es compleixi la nova llei d'educació estatal, la LOMLOE. El conseller ha insistit que els centres no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics i ha dit que això no és passar responsabilitats als directors, ja que la sentència va dirigida a ella mateixa, que és qui té la responsabilitat. Així, els ha garantit empara. El conseller ha assegurat que directors i docents poden estar «del tot tranquils».

Cambray ha afirmat que l'única administració que pot instar a l'execució de la sentència és el Ministeri d'Educació i ha afirmat que si es fa d'una altra manera, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya «se saltaria tots els procediments». Després que el Tribunal Suprem rebutgés aquest dimarts el recurs de cassació presentat per Educació contra la sentència que obligava a establir un 25% de castellà a les aules, Cambray ha reiterat que tant la Llei d'Educació de Catalunya com la nova LOMLOE protegeixen el model d'immersió lingüística. En el cas que hi hagi denuncies, el conseller ha dit que es gestionaran com fins ara.

Ha recordat, però, que en aquest cas no es tracta d'una denúncia d'una família concreta sinó que la decisió del tribunal es dirigeix a l'administració. Per això, ha enviat un missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa i ha dit que la responsabilitat és d'Educació. «No s'està exposant els directors dels centres», ha insistit. A més, ha acusat els tribunals d'«inventar-se» un problema, ja que ja rebutjat que hi hagi conflicte lingüístic a les aules de Catalunya. En ser preguntat sobre si hi podia haver relació entre la decisió judicial i l'acord per establir un percentatge de català a l'audiovisual, Cambray ha afirmat que «tot és possible». Per últim, ha defensat l'autonomia dels centres per tal d'aplicar els projectes lingüístics que més s'adeqüin a les seves realitats, constatant que no serà la mateixa la d'un centre de les Terres de l'Ebre o la Catalunya Central que la d'una de l'àrea metropolitana de Barcelona. El conseller té previst reunir-se aquest dimecres al matí amb els portaveus dels grups polítics que donen suport al model d'escola catalana.