L'escola del Bosc de la Pabordia de Girona celebra 'La setmana de la ficció' transformant l'escola en un laboratori artístic. Des del dilluns i fins aquest divendres les aules acullen les instal·lacions de cinc artistes de diferents disciplines. Per exemple, el gimnàs és ara una exposició d'obres de ceràmica i peces de vestuari de teatre. Una de les aules també és una sala de miralls per conscienciar de la crisi climàtica o una altra classe és una caixa fosca gegant des d'on els infants poden aprendre com funcionen les càmeres de foto. L'objectiu és que els professors aprofitin els espais per reflexionar sobre diferents conceptes a través de les obres artístiques.

Les arts poden convertir-se en una porta d'entrada a molts coneixements i amb aquest objectiu, l'escola del Bosc de la Pabordia de Girona organitza cada any una setmana centrada en les arts. La directora del centre, Anna Nadal, destaca que sempre es busca un sentit ampli de les arts i per això hi inclouen «escultura, música, dibuix, ioga i moltes altres coses». A través de diferents instal·lacions que es fan a les aules, els infants interactuen amb aquestes obres i a partir d'aquí els mestres comencen a desenvolupar conceptes molt diversos. Aquest any l'escola ha col·laborat amb sis artistes diferents. Es tracta de Jaume Geli, Anna Agustí Hontangas, Jordina Ferrando, Paula Clay i Frederic Lebail. Cada un d'ells ha estat en contacte amb els responsables d'un dels cicles escolars i conjuntament han treballat algun dels espais que hi ha a l'escola durant aquesta setmana. Enguany el títol escollit és la setmana de les ficcions. La directora afirma que cada any es busca un títol que «permeti treballar de diferent manera» als professors en funció de l'edat de l'alumnat. Anna Nadal ha apuntat que enguany es poden tractar temes «socials, de consciència amb el món o de com ser millor ciutadans».

Un dels exemples és una aula de camuflatge on tota l'habitació està plena de làmines blanques i ratlles negres i només està il·luminada per llum ultravioleta. Els infants es vesteixen amb una granota blanca i una màscara del mateix color i una vegada dins es poden mimetitzar amb les parets i el terra. L'objectiu és descobrir el camuflatge i perquè les persones o animals es poden camuflar i amagar. A través d'aquest taller es busca la reflexió de l'alumnat per veure si cal o no amagar-se a la vida real i per quins motius és bo fer-ho. Un altre exemple és l'aula sobre la conscienciació de la crisi climàtica. En ella hi ha tot de miralls a terra i només una petita estora al centre. A les parets hi ha deixalles i un projector que il·lustra el mar. Del sostre en pengen algunes branques seques. La idea és que els infants reflexionin sobre el progrés de la crisi climàtica, l'augment del nivell del mar i la sequera que creix a la terra. Per altra banda, també hi ha una sala amb una caixa fosca gegant perquè els alumnes puguin descobrir com funciona una càmera de fotografies o també una sala amb taules que emeten un color i cartolines amb missatges amagats. Aquests missatges només es veuen en funció del color que emet la taula. Amb aquest taller, els alumnes poden aprendre els colors.

Aprenentatges diferents en funció dels alumnes

De tota manera, cada classe aprèn i reflexiona de coses molt diferents en funció de la resposta que tingui cada infant en veure les sales. Per exemple, en una mostra de ceràmica que està repartida per terra i una paret, la idea és que l'alumnat vegi la diferència de les formes i les ombres en funció del punt de llum que hi hagi. Malgrat tot, un dels alumnes va assegurar que aquell espai li recordava a totes les traves que es trobarà al llarg de la vida. «Aquesta reflexió és molt potent i és un punt de partida per treballar coses», ha afegit la directora. Tot i això, els mestres responsables de cada espai han elaborat un dossier per guiar als professors a l'hora dels continguts que es poden tractar en cada espai.

Implicació de les famílies

El muntatge de tots aquests espais s'ha fet en un sol cap de setmana per tal que l'alumnat veiés l'escola transformada des d'aquest dilluns a les nou del matí. Per fer-ho tots els mestres de l'escola van anar el dissabte al matí a instal·lar tots els espais dissenyats. A més, també van comptar amb la participació d'unes seixanta famílies, que van col·laborar-hi. Per la directora de l'escola, el fet que els pares i mares s'impliquin en aquestes activitats educatives reforça la importància de tenir un projecte compartit entre tot el claustre de professors i també la comunitat educativa. «Les famílies s'ho passen bé, participen i també entenen més el que es fa a l'escola», ha afirmat Anna Nadal. A més, aquest dimecres a la tarda també van fer una jornada de portes obertes per convidar a les famílies a veure tots els espais de l'escola. La directora ha assegurat que els agrada que els pares «vegin com treballem i per què ho fem així». La setmana de les ficcions s'acabarà aquest divendres 3 de desembre a l'escola del Bosc de la Pabordia.