Un 66% dels nens espanyols entre les edats de 10 i 15 anys disposa de mòbil propi. Si els Reis Mags han pensat regalar al teu fill un telèfon intel·ligent, et donem algunes claus per ajudar-lo a fer-ne un ús positiu i responsable. Són dades que provenen de l'«Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies d'Informació i Comunicació a les Llars» de l'INE de 2019. Amb 10 anys tenen un mòbil un 22%; amb 11 un 38,1%; a partir dels 12 anys augmenta a un 63,9% i a l'edat dels 15 ja té mòbil un 93%. Així mateix, les dades que aporta el «I Decàleg XPLORA sobre nens i mòbils» mostren que ja als 9 anys un 60% dels nens i nenes els ha demanat un telèfon mòbil als seus pares. Davant d'aquestes dades, cal preguntar-se si tenim suficient informació per educar als nostres fills en un ús responsable de les noves tecnologies.

Avantatge indiscutible de regalar al teu fill un mòbil: connexió permanent

Els mòbils donen a pares i mares seguretat, perquè podem estar permanentment connectats amb els nostres fills. Si els nostres fills tenen un problema, sabem que podran trucar-nos o enviar-nos un missatge. I si nosaltres arribem tard, també podrem avisar-los. Però, com ens diu Alba Alonso, responsable de Realkiddys, a la nostra plataforma, «un telèfon intel·ligent és una finestra al món digital, al món de les apps, de les xarxes socials, de les fotos o vídeos que pugem a les xarxes i escapen al nostre control...».

La clau: el temps que li dediquen

Es recomana que els menors de dos anys no passin gens de temps amb dispositius electrònics i els adolescents no superin les dues hores diàries. Per això, podem limitar el temps que passen els nens davant de les pantalles (TV, consola, mòbil, etc.) i augmentar el del joc a l'aire lliure, o amb adolescents animant-los a passar temps amb els seus amics o practicar els seus entreteniments. Alberto Soler, psicòleg infantil, lamenta a la nostra plataforma que l'ús de les noves tecnologies (que potser no són dolentes per si mateixes) restin temps als nostres fills d'activitats que sí que han demostrat els seus grans beneficis físics, psíquics i socials en la salut dels nostres fills. «Animem als nostres fills a mirar més enllà de les pantalles, a entrar en contacte amb el món que els envolta i que facin servir el seu temps en activitats que tenen un impacte positiu en la seva salut física i emocional».

El millor filtre, el parental

Per educar als nostres fills en un ús responsable i positiu de les noves tecnologies no hem de ser experts, ens diu Alba Alonso, professora. Per més filtres que posem, afirma, «el control parental més efectiu és el de la mateixa educació». «Si els eduquem en l'autoestima, la confiança, la seguretat, el sentit crític i el diàleg els estarem lliurant les millors eines per al món digital», perquè d'aquesta manera no buscaran en les noves tecnologies una evasió en la qual refugiar-se davant una realitat que no els agrada, no cauran en addiccions al mòbil, no permetran que entrin desconeguts amb interessos foscos a les seves xarxes, seran crítics davant les modes, opinions o comentaris d'altres persones i apostaran per una comunicació fluida cara a cara per a connectar amb els altres, i també amb nosaltres, els seus pares.

Claus per un ús responsable dels mòbils si decideixes regalar als teus fills un telèfon intel·ligent

Recollim aquí algunes claus per ajudar els nostres fills a tenir un ús responsable i positiu del mòbil que potser els regalen els Reis Mags: