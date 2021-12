El Govern ha anunciat que finançarà amb 20 milions d'euros serveis de cangur públics per a infants i adolescents fins als 14 anys. És la primera vegada que es pren una mesura d'aquestes característiques, segons subratlla l'executiu. El Departament d'Igualtat i Feminismes transferirà els diners a ajuntaments i consells comarcals perquè ofereixin el servei de cura infantil de proximitat i fora del temps escolar. L'objectiu és que les tasques de cura siguin repartides entre tota la societat, tant administracions com famílies, així com generar temps lliure per a les persones que cuiden, majoritàriament dones, afirma el Departament. El programa també crea ocupació professionalitzada i de proximitat en l'àmbit de les cures infantils.

Tot i que es promourà l'accés universal al servei de cura, les famílies monoparentals, les mares i tutores víctimes de violències masclistes, les dones en situació d'atur de llarga durada o majors de 52 anys, les dones migrants, les famílies amb altres responsabilitats de cura acreditada i les famílies amb un baix nivell de renda tindran preferència d'accés. La iniciativa es finança a través del Pla corresponsables (2021-2023) del Ministeri d'Igualtat estatal, i els diners es traspassaran als municipis de més de 20.000 habitants i als consells comarcals. Es repartirà seguint uns criteris que tenen en compte la població de 0 a 14 anys que hi ha a cada territori i la mitjana de famílies monoparentals a Catalunya, ja que és un dels col·lectius que té més dificultats per conciliar. També es valoraran les particularitats territorials, com la dispersió geogràfica o les situacions de ruralitat. La iniciativa professionalitza el treball vinculat a les cures. Específicament, es reconeix i s'acredita l'experiència professional de les persones que es dediquen a la cura infantil, i es crearan borses locals i de proximitat formades per professionals de les cures.