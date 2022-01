El curs escolar a Catalunya s'ha reprès aquest dilluns per més d'un milió i mig d'alumnes i prop de 50.000 docents de manera presencial, amb les mateixes mesures per contenir el virus que a inici de curs, però amb el protocol de quarantenes suavitzat i el temor a l'augment de contagis i de baixes docents.

Les direccions dels centres educatius han rebut aquest dilluns el nou protocol d'actuació per fer front a les quarantenes, després que la Comissió de Salut Pública acordés aquest divendres, a tres dies d'inici de trimestre, suavitzar les mesures.

A partir d'avui, en les etapes d'infantil i primària no serà necessari que es confini tota l'aula si els contagis són inferiors a cinc, o bé si no assoleixen el 20% en grups menys nombrosos.

En secundària i postobligatòria, hauran de confinar-se els alumnes contacte d'un contagiat que no estiguin immunitzats per la vacuna o per haver passat la malaltia 3 mesos abans.

Educació aplica des d'avui les mesures aconsellades per la Comissió de Salut i per a això, amb la finalitat de cobrir les possibles baixes de docents, ha activat la bossa de substitucions per a les baixes laborals de professors a partir de 5 dies, en lloc dels 7 establerts.

Aquest dilluns, la conselleria ha gestionat 1.517 nomenaments de docents de baixa que s'han de sumar a les 571 del passat divendres i que es faran efectives a partir de l'endemà a la seva comunicació, ha confirmat Educació.

Els sindicats Ustec i CCOO han insistit avui a rebutjar el nou protocol de quarantenes perquè consideren que és "una temeritat" ja que l'alumnat de 12 anys "ni tan sols té la possibilitat de tenir la pauta completa de vacunació" i "haurà d'assistir a l'escola tot i que en el seu grup bombolla s'hagin donat casos de Covid".

Per als sindicats, es tracta d'una decisió "incomprensible en un moment de màxima incidència de contagis", que "no sembla anar a favor del control de la pandèmia" i que "deixarà la comunitat educativa indefensa amb el pes de la responsabilitat d'evitar més contagis".

Entre les famílies, les opinions estan dividides. Així, la portaveu del col·lectiu Revolta Educativa, format per 5.433 famílies amb fills en edat escolar, Sesa Cameán, creu que la mesura "farà augmentar els contagis" a les aules, on "no s'ha invertit en seguretat enfront de la Covid" pel que "moltes famílies han decidit que no portaran els seus fills a classe".

A l'altra banda, el també col·lectiu de famílies Tornem a les Escoles s'ha felicitat per l'eliminació de les quarantenes preventives, l'eliminació de les que portaven mesos reivindicant, i ha calculat que els nens sans han perdut en els últims 2 anys prop d'1.360.000 dies d'escola a causa de les quarantenes preventives.

Respecte a la possibilitat de cuidar els nens contagiats, es dona la paradoxa que només els pares o tutors no vacunats que tinguin un fill positiu poden demanar la baixa per quarantena.

En canvi, els progenitors vacunats amb fills malalts no tenen dret a baixa laboral, la qual cosa complica la conciliació a les cases amb menors confinats.

A diferència del que va recomanar la Comissió de Salut, l'executiu català ha decidit mantenir els test als alumnes contacte directe d'un contagiat com a mesura per controlar la pandèmia.

Les proves, que seran gratuïtes, es podran fer l'endemà al contagi a les farmàcies adherides al programa per als estudiants de primària i secundària, mentre que els alumnes d'infantil se les faran al Centre d'Atenció Primària.

Sobre el trimestre planejarà també la polèmica lingüística, ja que de manera generalitzada haurien de començar a impartir-se el 25% de les matèries en castellà com a llengua vehicular.

Educació ha demanat a les direccions de centre que defensin els seus projectes lingüístics i la Generalitat els ha promès empara legal per a això, mentre s'ha articulat una campanya la fi de la qual és denunciar l'incompliment de la sentència que obliga a impartir el 25% de les matèries en castellà.