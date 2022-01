Primeres dades oficials del primer dia d’escola a Catalunya després de l’aturada de Nadal. Segons el Traçacovid del Departament d’Educació, el segon trimestre del curs ha començat amb 5.509 professors confinats, un 3,4% del total, i una xifra que suposa 2.300 més que el 23 de desembre, quan hi havia 3.209 docents en quarantena per covid o per contacte estret. Números clarament a l’alça que contrasten amb el descens de grups classe confinats: de 291 grups confinats a 23 de desembre s’ha passat a un. El motiu és la modificació del protocol de quarantenes, que només obliga a tancar una aula si hi ha 5 o més positius. El nou protocol també s’ha notat en la baixada d’alumnes en quarantena, que aquest dimarts són 22.572 (l’1,57%) contra els 71.687 registrats el 23 de desembre. En total, sumant alumnes, professors i personal extern, hi ha 28.087 persones en quarantena a les escoles públiques catalanes.

En els últims 10 dies, Educació ha registrat 27.291 casos positius en alumnes i 6.610 casos entre el professorat. A data d’avui, i des que va començar el curs el setembre passat, les escoles catalanes n’acumulen un total de 122.529. Aquesta xifra era de 45.469 positius acumulats a 23 de desembre. Això suposa que entre l’últim dia del primer trimestre i el primer dia del segon s’han produït 77.060 positius més.

Dubtes de professors i famílies

I mentrestant, sobre el terreny, aquest segon dia lectiu ha estat ple de dubtes i descontrol entre docents i famílies sobre com actuar amb el nou protocol de gestió de casos covid a les aules. Per a la persona que ha donat positiu, tot està clar. Però la gestió dels contactes estrets desperta més dubtes.

Un d’aquests dubtes té relació amb els tests d’antígens gratuïts que Salut ofereix a docents i alumnes contactes estrets d’un positiu. Aquest matí molts mestres no sabien on s’havien de dirigir per fer-se aquest test. Buscaven al portal de centres, però no hi apareixia res. La resposta és a la web del Departament de Salut, concretament al llistat de farmàcies adherides per fer tests supervisats. Allà es poden dirigir docents i estudiants afectats per un positiu a classe. Hauran d’esperar, això sí, que l’escola informi el CAP de referència i aquest activi el sistema perquè les farmàcies rebin l’avís amb la llista de membres del grup classe que poden realitzar-se el test, en el cas de primària i ESO. Els alumnes d’infantil es faran el test al CAP, després de rebre la notificació de l’escola.

Un altre dubte obert és què fer amb el grup classe si un dels seus membres és positiu. Amb el nou protocol de quarantenes, si són menys de quatre casos a l’aula, no fa falta fer quarantena. No obstant, el protocol de Salut estableix que s’haurà de fer un test a tots els companys de classe d’aquest positiu, estiguin o no vacunats. Els vacunats podran tornar a classe quan tinguin el resultat negatiu, sempre que no presentin símptomes. Els no vacunats sí que hauran de fer quarantena de set dies.

Aquesta situació es va produir aquest dilluns en una classe de 2n d’ESO de l’escola Montseny, al Poblenou (Barcelona). A les 21.50 hores, les famílies van rebre un correu electrònic de la direcció en què avisava que un alumne havia donat positiu i informava que abans de portar els seus fills al centre els havien de realitzar un test. Així que aquest dimarts els alumnes han començat les classes ‘online’ des de casa. A les 09.00 l’escola donava avís a la seva infermera del CAP de referència i aquesta avisava les farmàcies. A partir de les 12.00, les famílies han pogut portar els seus fills a la farmàcia per al test. Els que han donat negatiu han pogut tornar a classe. Aquí també juga un paper la conciliació, perquè hi haurà pares i mares que no han pogut faltar a la feina i els fills de les quals hauran seguit les classes ‘online’ a l’espera de poder anar a la farmàcia a fer el test.

Famílies i professors també qüestionen que un sol test sigui suficient per descartar el contagi, ja que la càrrega viral evoluciona i potser el virus apareix en els pròxims dies.

I al peu del canó per gestionar tot això, els equips directius dels centres, a qui els ha caigut una allau de noves funcions, com posava sobre la taula Jaume Montsalvatge, professor i responsable de l’àrea de Pedagogia de les Escoles Pies de Catalunya: «Dos dies de classe i equips directius únicament dedicats a gestionar positius per covid, contactes estrets, TAR en farmàcies, comprovació d’immunitzats i no immunitzats». I llançava una pregunta a Educació i Salut: «¿No es podria haver planificat amb una mica més de temps? Tot això, un despropòsit».