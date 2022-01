El Govern ha reconegut "incidències" i "disparitat" en l'aplicació del nou protocol de la covid-19 als centres educatius, com demores en la recepta per al test (d'antígens TAR) quan l'infant ha estat contacte. La responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència, Laia Asso, ha dit que els tempos per posar en marxa el protocol han estat "molt ajustats" després que la Comissió de Salut Pública estatal aprovés divendres els últims canvis però confia que els desajustos quedaran solucionats aviat. Els responsables del protocol s'han reunit aquest dijous amb els directors de centres per aclarir qüestions com que el test d'antígens als contactes de positiu que no hagin de fer quarantena és molt recomanable però no obligatori.

En una roda de premsa aquest dijous amb el Departament d'Educació, ha insistit que els tempos per adaptar els protocols covid-19 coincidint amb el retorn a les aules després de les vacances de Nadal, marcat per la sisena onada, han estat "extremadament justos" i que això ha fet que la informació no arribés a les parts implicades amb "la celeritat" necessària.

"No hem tingut els tempos que hauríem necessitat per fer totes les comunicacions prèvies. Ha estat una contrarellotge des del dia 9 i la informació no sempre ha arribat de la manera idònia ni amb els temps que volíem. Això ha provocat que hi hagi hagut centres educatius que hagin fet servir versions antigues de les cartes", ha assenyalat.

Asso ha lamentat els canvis "sobrevinguts" pocs dies abans de la tornada a l'escola, derivats dels acords de la Comissió de Salut Pública de divendres, però ha recalcat que, si bé no els haurien publicat en aquest moment, sí que comparteixen "plenament l'objectiu final, que és apostar per la presencialitat total" de l'educació.

La responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència ha atribuït els "desajustos" i "incidències" en l'aplicació del protocol a "qüestions de posada en marxa" i de "temps d'organització" però ha afirmat que "ara tothom té la informació" i "sap on ha d'anar" i s'ha mostrat confiada que quedaran solucionats aviat, després de la reunió d'aquest dijous amb les direccions dels centres.

Una de les qüestions que ha generat més dubtes i inquietud és el fet que el test d'antígens per als alumnes que siguin contacte estret d'un positiu i que no hagin de fer quarantena no sigui obligatori. "El test és una recomanació, però no és obligatori, per tant l'alumne pot seguir anant a l'escola si no se'l fa o se'l fa més tard", ha aclarit Asso, que ha assenyalat que la situació ideal seria fer-se el test i esperar a tenir el resultat negatiu per portar el fill o filla a l'escola, però ha reconegut que no en totes les situacions és fàcil aquesta conciliació.

Aquesta responsable de Salut Pública ha recordat que quan és molt important que l'infant no vagi a l'escola és quan tingui símptomes de nova aparició, tant si ha estat contacte com no.

Els protocols

Asso ha fet un repàs general de com queden els protocols de la covid-19. Pel que fa als alumnes majors de 12 anys, és a dir, a partir d'ESO, i d'educació especial, el protocol estableix que els alumnes immunitzats -vacunats o que hagin passat la malaltia en els darrers tres mesos- no hauran de fer quarantena. En el cas dels vacunats, es podran fer un TAR a la farmàcia; no els que hagin passat la malaltia en els últims tres mesos perquè es considera que les possibilitats de reinfectar-se en aquest període són "ínfimes". Els no immunitzats hauran de fer quarantena i no se'ls farà test en aquest moment de la sisena onada, on la transmissió és tan alta.

Quant als alumnes menors de 12 anys, d'educació infantil i primària, s'eliminen les quarantenes si els casos no són més de cinc a l'aula (o el 20% en el cas de grups poc nombrosos). Els alumnes que no hagin passat la malaltia en els últims tres mesos, tant vacunats com no -es poden vacunar els infants a partir de 5 anys i en aquests moments molt pocs tenen la pauta completa-, es podran fer un test: a l'atenció primària els d'infantil i a la farmàcia els de primària.