Inquietud i malestar entre el professorat després de saber que a partir del 2024 el Departament d’Educació els exigirà el nivell C2 de català per a fer classe a Catalunya. Així ho va anunciar ahir la secretària de Transformació Educativa de la conselleria, Núria Mora, durant una reunió telemàtica amb els directors dels centres educatius. Fins ara disposar del nivell C2 no era un requisit, sinó un mèrit. I és que fins a dia d’avui n’hi havia prou amb el C1, nivell que automàticament s’adquireix en finalitzar 4t d’ESO.

La Llei d’Educació de Catalunya ja preveu que tots els professors hauran de tenir el C2 de català, però s’hi va recórrer i va quedar derogat. Recentment, la justícia va dictaminar la legalitat de la mesura. I ara, el Departament d’Educació ha decidit exigir-ho com a requisit imprescindible. Mora va voler tranquil·litzar als docents assegurant-los que el Departament d’Educació els facilitarà l’accés a les proves perquè puguin acreditar aquests coneixements de llengua catalana. I va instar als directors a «promoure» que els seus equips es treguin el C2.

La notícia va caure com una bomba entre el professorat, que en aquests moments està «sobrepassat» per la pandèmia. En la reunió telemàtica, molts d’ells van expressar queixes sobre la càrrega de feina que tenen amb la covid, la formació o comissions diverses (entre elles la del pla per a incrementar l’ús del català entre els docents) que els deixen pràcticament sense hores per a les tasques educatives. I a l’horitzó, l’execució dels nous currículums de Primària, ESO i Batxillerat a partir del proper curs 22/23.

Replantejar el «regal» del C1

Iolanda Segura, del sindicat de docents USTEC, va admetre que «el català ha patit una degradació», però va qüestionar que això s’arregli exigint més nivell als professors. «Ho hem de debatre, però potser el que no té sentit és donar el C1 com un regal en acabar l’ESO, quan abans aquest nivell s’obtenia en finalitzar el grau universitari. El nivell del C1, aleshores, era més elevat. Això s’hauria de revertir, més que exigir una nova titulació», va assenyalar Segura. En tot cas, des del sindicat esperen que aquesta exigència «no suposi més càrrega de treball al professorat» i que els cursos per a obtenir el C2 «siguin gratuïts». Segura va demanar al Departament d’Educació que no perdi de vista «el realment preocupant»: l’ús del català que es fa a les escoles. «La llengua es perd quan no la utilitzes. Aquest és el punt més important», va insistir.

Més contundents van ser des d’UGT, on es van mostrar «totalment en contra» d’exigir el C2. Jesús Martín va criticar que el Departament d’Educació hagi canviat «unilateralment» les condicions d’accés. «No considerem que el C2 sigui necessari i pensem que aquest anunci busca vendre fum i desviar l’atenció de la mala gestió del departament». El sindicat va reclamar a l’Administració «obrir un procés de negociació seriós amb els treballadors per a abordar l’accés a la funció pública docent».

En el sector de la Formació Professional, el nou requisit del C2 es veu amb especial preocupació perquè suposarà una dificultat extra per a trobar professors de certes especialitats. «Si amb el C1 no tenim professorat d’FP ni STEAM, amb l’actual proposta no en tindrem més. Falten professors», va alertar un assistent a la reunió.