La Comissió Delegada per a la covid-19 del Govern abordarà aquest dimarts l'ús de la mascareta a les escoles, segons fonts consultades. El tema no s'ha tractat a la reunió de la comissió interterritorial estatal celebrada aquest dilluns, on sí s'ha aprovat eliminar la mascareta en exteriors.

El Consell Interterritorial de Salut aprova retirar l'obligació de dur mascareta en espais exteriors Davant d'això, el Departament de Salut portarà el tema de la mascareta a les escoles a la reunió de la comissió delegada del Govern perquè es pugui debatre al respecte. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistit en una entrevista aquest dilluns que la retirada de la mascareta als centres educatius és una decisió sanitària i ha afegit que ell és partidari de fer-ho tan aviat es pugui segons criteris sanitaris.