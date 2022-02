El Departament d'Educació ha comunicat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha rebut la notificació que declara la fermesa de la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre el 25% del castellà a les aules. En un breu escrit, diu també que l'òrgan responsable del seu compliment és el Departament. El TSJC va fer pública la fermesa de la sentència el 21 de gener. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistit aquest dilluns que el que farà Educació és crear un nou marc normatiu per «refermar» el model d'escola catalana, però sense concretar explícitament si s'acatarà o no la sentència. La conselleria disposa de dos mesos per donar compliment a aquesta, abans que se'n pugui demanar l'execució forçosa.