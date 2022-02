L'esborrany del nou currículum que el Departament d'Educació planteja per a primària i secundària no preveu l'assignatura optativa de Filosofia a 4t d'ESO. Des del sindicat dels professors de secundària, ASPEC·SPS, asseguren que no els ha sorprès i lamenten la proposta. El seu portaveu, Xavier Massó, ha afirmat a l'ACN que aquest fet és «emblemàtic» i ha valorat que és «tradició» del Departament tenir una actitud «contra» la filosofia. Àlex Agustí, professor de Filosofia a secundària, afirma que és un «atac» al pensament crític, mentre que Iolanda Segura (USTEC) alerta que es deixa sense accés a aquesta matèria en una etapa molt important. S'ha posat en marxa una recollida de signatures contra la proposta, que n'acumula ja més de 2.500.

L'esborrany no contempla Filosofia com a matèria optativa a 4t d'ESO. Per a Massó, aquest fet és la «senyera» de l'esperit del currículum i lamenta també la pèrdua d'hores d'educació en valors ètics i cívics. Segons el seu punt de vista, el que s'està produint és una «trivialització absoluta» de l'ensenyament a partir de la relativització dels continguts. Lamenta que es vol funcionar quant a «lemes» i no s'aposta per l'adquisició de coneixements, que defensa que és el que permet posteriorment l'esperit crític. Massó, professor de Filosofia, afirma també que sense aquesta matèria els alumnes perdran visió de conjunt, una idea més global i generalista. Puntualitza que no la vol prioritzar per sobre d'altres matèries, però defensa, també, la seva importància en l'etapa educativa. Per la seva banda, Segura defensa que aquesta matèria permet elaborar pensament propi i lamenta que eliminant-la de 4t d'ESO «no es posa a l'abast de tothom» sinó que es relega a aquells que optin pel batxillerat. Creu que és necessari que els adolescents rebin uns coneixements bàsics sobre aquesta matèria i veu un error eliminar l'optativa.

Campanya a les xarxes socials

La proposta ha rebut crítiques a les xarxes socials i s'ha impulsat una campanya de recollida de signatures per fer recular Educació. En la petició, es demana precisament al Departament que rectifiqui i defensa la necessitat d'un treball específic per fer arribar les competències pròpies de la filosofia i l'ètica. En aquest sentit, el professor Àlex Agustí veu contradictori que s'elimini l'optativa i es redueixen les hores de valors cívics quan al preàmbul del currículum es parla de valors com la llibertat o el respecte a la diversitat. Defensa que la filosofia permet reflexionar sobre tot plegat i generar ciutadans. «Si és aquest el propòsit que volem amb l'educació», afegeix.

Precisament, explica que en el currículum de l'assignatura a 4t d'ESO tracten temes com la identitat, l'ètica, la política, fa els alumnes preguntar-se sobre què és la justícia, quan una decisió és bona i es parla de qüestions metafísiques, entre d'altres. A més, defensa que l'objectiu no és tant la resposta sinó que l'alumne es faci preguntes i indagui. La recollida de signatures a les xarxes socials ha recollit més de 2.500 adhesions en poc més de dos dies. Agustí demana també a Educació la possibilitat de tenir un debat amb la conselleria i del fet que s'escolti el seu posicionament.

Crítiques a l'esperit del currículum

Més enllà del cas de Filosofia, Massó també es mostra crític amb l'esperit general de la nova proposta de currículum. En concret, defensa que no hi ha cap estudi que acrediti «ni el més mínim avantatge» de l'aplicació de l'ensenyament per àmbits o competències. Ho veu com la «generalització absoluta» que porta persones funcionals des d'un punt de vista instrumental, que sàpiguen fer funcionar el món «de la manera més elemental» però sense fer-se preguntes. També critica el nou plantejament de l'avaluació més qualitativa i defensa la necessitat d'indicadors, tant per a l'alumne com per als professors. Sobre la individualització, apunta que és difícil i s'oposa al fet que es flexibilitzin els criteris per passar de curs o d'etapa. Afegeix que això pot portar estadísticament a una disminució del fracàs escolar, però alerta que l'acadèmic augmentarà.

En una línia similar, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, assegura que la proposta és «una clara al·legoria a la llei del mínim esforç» i planteja com es pot aconseguir que els alumnes siguin competents sense oferir-los els coneixements que necessiten. Segura puntualitza que no està en contra de canviar aquelles dinàmiques de treball que no funcionen, però no creu que la proposta plantejada sigui la manera de fer-ho perquè «menysprea» el coneixement. Educació ha insistit que es tracta d'un esborrany i ha donat de termini fins a mitjans de febrer per fer aportacions. ASPEC està treballant en aquestes aportacions, però lamenta que tenen poc marge de temps i que no s'acostumen a recollir.