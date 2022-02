El Departament d'Educació ha aclarit aquest dijous que els nens podran quedar-se a l'escola a la tarda al setembre sense cost per a les famílies. Després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, hagin anunciat que l'inici de curs s'avançarà una setmana als cicles d'infantil i primària però que hi haurà jornada intensiva tot el mes de setembre, el departament ha concretat que els infants podran quedar-se fins a l'hora habitual perquè el centre organitzarà activitats a la tarda. Així l'horari lectiu del setembre serà de 9 a 13, fins a les 15.30 hi haurà l'espai menjador i després activitats.

