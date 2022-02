Les mascaretes han deixat de ser obligatòries als patis de les escoles. Des del retorn a les aules un cop passat el primer confinament, la mascareta es va convertir en un company més. A partir d'aquest dijous, però, l'obligatorietat ha decaigut i ja es pot veure els nens i nenes jugar lliurement durant l'estona d'esbarjo, corrent sense impediments darrere una pilota o damunt un gronxador. "N'estàvem farts de la mascareta i prefereixo no portar-la perquè així puc respirar aire pur", ha dit a l'ACN en Sergi Carrera, alumne de 6è de l'Escorial de Vic. Des del centre Vedruna de la capital osonenca assenyalen que es tracta d'una mesura "esperada" i creuen que els pot ajudar a avançar cap a una "certa normalitat".

Deixar de lluir la mascareta a l'hora del pati era una reclamació a l'entorn escolar des que ja fa mesos es van relaxar les mesures al carrer. No s'entenia que els adults poguessin no dur la mascareta a l'exterior, però en canvi els nens, nenes i adolescents l'haguessin de portar tota la jornada escolar. Aquest cop, però, els drets dels adults i dels infants i joves s'han assimilat i des d'aquest dijous no cal dur la mascareta a l'exterior, ni al carrer ni als patis de les escoles.

Al col·legi Escorial de Vic, a l'hora d'esbarjo, una gran majoria dels alumnes han optat per no portar-la. L'estampa era molt diferent a la situació habitual i durant aquesta estona els més petits i els joves han pogut tornar a reconèixer les seves fesomies sense cap impediment.

"Estic molt content perquè ja n'estàvem farts de la mascareta", ha assenyalat en Sergi Carrera, alumne de 6è de Primària. Satisfet amb el relaxament, Carrera ha dit que prefereix no portar-la perquè així pot respirar "aire pur". Girant la vista enrere, reconeix que amb la mascareta es cansava molt i per poder respirar quan jugava a futbol, per exemple, s'havia de separar dels companys. "T'apartaves, abaixava la mascareta, respirava una mica i me la tornava a posar", ha explicat. La Guida i en Jan són companys seus de curs i també han rebut en positiu no haver de dur la màscara a l'hora del pati. "En tenia moltes ganes", ha apuntat la Guida. En Jan també en tenia ganes perquè "respirar el teu propi aire era molt cansat".

Tots tres encara veuen lluny el dia en què la mascareta deixarà de ser obligatòria a dins l'aula. De fet, amb prudència, en Jan ha apuntat que en algun moment en què hi hagi molts companys junts "és millor portar-la, perquè encara que ens trobem a l'aire lliure el virus es contagia igual". "Per si un cas", ha afegit la Guida.

Pel màxim responsable de l'etapa, David Muntadas, la mesura era molt esperada i volen que amb el temps, "pugui anar a més". "De moment ens hem de conformar amb aquest petit regal que hem tingut avui", ha assenyalat. Sobre el fet de poder treure's la mascareta dins l'aula, el director ha dit que caldrà seguir les indicacions dels experts. "Nosaltres el que volem és que hi hagi seguretat a dins del centre i de les escoles, i si portar mascareta fa que no hi hagi contagis i no hi hagi confinaments d'alumnes i de grups, l'haurem de mantenir". "No és que ens agradi, però primer preval la salut", ha afegit.