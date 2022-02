El Departament d'Educació ha demanat a les escoles de l'Opus Dei que han anunciat que deixaran de segregar per sexe que ho demostrin amb proves. Davant l'anunci que 8 dels 10 centres deixaran de separar nens i nenes, Educació els ha fet requeriments i els ha donat un termini de 10 dies perquè aportin proves que això serà així. Entre aquestes, han de explicar com ho han comunicat a les famílies, els claustres i el consell escolar, quins són els canvis sobre els espais i quin és el nou projecte educatiu que doni aquesta perspectiva de gènere. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistit que aquests centres ara mateix no tenen el concert i ha asseverat que no se'ls renovarà si es manté la segregació.

Cambray ha explicat que tots els centres concertats que segreguen per sexe ja van rebre la comunicació de la fi del concert aquest curs. Davant de l'anunci dels centres de l'Opus però, Educació ha demanat proves per comprovar que el que diuen és cert i té una base. "Ara mateix no tenen el concert", ha manifestat en roda de premsa. El conseller ha insistit que cap escola que segregui per sexe estarà finançada per fons públics el curs vinent.